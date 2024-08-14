В Глазго колектив Олександра Шоковського під занавіс матчу змогли здолати Рейнджерс. Гра в Шотландії завершилась з рахунком 0:2 на користь клубу зі столиці України.

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Рекорд Динамо в Лізі чемпіонів

Звитяга над глазгіанцям для Динамо стала 107-ю в Лізі чемпіонів. За кількістю перемог українська команда обігнала лондонський Арсенал, який має в своєму списку 106 перемог у цьому турнірі.

Реєстр УЄФА за кількістю перемог у Лізі чемпіонів:

Динамівці опинились на 11-му місці у реєстрі УЄФА. Лідером списку є клуб Андрія Луніна – мадридський Реал (294 перемоги). Нагадаємо, що "Королівський клуб" також є займає перше місце за кількістю трофеїв Ліги чемпіонів – 15 кубків.

У вирішальному матчі кваліфікації головного європейського турніру український гранд зіграє проти Ред Булл Зальцбург. Перша гра відбудеться 20-21 серпня, а другий матч протистояння заплановано на 27-28 серпня цього року.