Революционный сезон: результаты жеребьевки основного раунда Лиги чемпионов-2024/2025

Вечером 29 августа в 19:00 (по киевскому времени) проходит жеребьевка революционного сезона-2024/2025 Лиги чемпионов-2024/2025. В этом сезоне участие в основном этапе будут принимать 36 команд.

28 августа определились последние четыре участника основного этапа Лиги чемпионов. К когорте добавились загребское Динамо, французский Лилль, Братиславский Слован и сербская Црвена Звезда.

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Новый розыгрыш Лиги чемпионов

В этом сезоне розыгрыш основного раунда ЛЧ кардинально изменился. Не было традиционного распределения на группы по 4 команды. Зато есть единая таблица из 36 клубов, которые предварительно были распределены на 4 корзины по 9 команд (в зависимости от клубного рейтинга).

К слову. Донецкий Шахтер, который будет единственным представителем от Украины в основном раунде ЛЧ, был во второй корзине. Жеребьевка состоялась благодаря компьютерной программе.

Распределение клубов по корзинам основного этапа Лиги чемпионов

Первая корзина: Реал, Манчестер Сити, Бавария, ПСЖ, Ливерпуль, Интер, Боруссия Дортмунд, РБ Лейпциг, Барселона.

Реал, Манчестер Сити, Бавария, ПСЖ, Ливерпуль, Интер, Боруссия Дортмунд, РБ Лейпциг, Барселона. Вторая корзина: Байер, Атлетико, Аталанта, Ювентус, Бенфика, Арсенал, Брюгге, Шахтер , Милан.

Байер, Атлетико, Аталанта, Ювентус, Бенфика, Арсенал, Брюгге, , Милан. Третья корзина: Фейенорд, Спортинг, ПСВ, Зальцбург, Янг Бойз, Селтик, Динамо Загреб, Лилль, Црвена Звезда.

Фейенорд, Спортинг, ПСВ, Зальцбург, Янг Бойз, Селтик, Динамо Загреб, Лилль, Црвена Звезда. Четвертая корзина: Слован Братислава, Монако, Спарта Прага, Астон Вилла, Болонья, Жирона, Штутгарт, Штурм Грац, Брест.

Результаты жеребьевки

Результаты жеребьевки основного этапа ЛЧ-2024/2025 / Фото УЕФА

Даты матчей основного раунда:

1-й тур: 17-19 сентября 2024 года

2-й тур: 1-2 октября 2024 года

3-й тур: 22-23 октября 2024 года

4-й тур: 5-6 ноября 2024 года

5-й тур: 26-27 ноября 2024 года

6-й тур: 10-11 декабря 2024 года

7-й тур: 21-22 января 2025 года

8-й тур: 29 января 2025 года

Команды проведут по два поединка против двух других клубов из каждой корзины. Один матч дома, второй – на выезде.

Восемь лучших клубов пробьются в 1/8 финала Лиги чемпионов. Клубы, которые займут с 9-го по 24-е места, будут бороться за путевки в 1/8 финала ЛЧ через стыковые матчи. Суммарно 16 команд продолжат борьбу в следующей стадии. Другие клубы, занявшие с 25-го по 36-е места прекращают для себя еврокубковый сезон. На этот раз команды из ЛЧ не понизятся в Лигу Европы.