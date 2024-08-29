28 серпня визначились останні чотири учасники основного етапу Ліги чемпіонів. До когорти додались загребське Динамо, французький Лілль, Братиславський Слован та сербська Црвєна Звєзда.

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Новий розіграш Ліги чемпіонів

Цього сезону розіграш основного раунду ЛЧ кардинально змінився. Не було традиційного розподілу на групи по 4 команди. Натомість є єдина таблиця із 36 клубів, які попередньо були розподілені на 4 кошики по 9 команд (залежно від клубного рейтингу).

До слова. Донецький Шахтар, який буде єдиним представником від України в основному раунді ЛЧ, був у другому кошику. Жеребкування відбулось завдяки комп'ютерній програмі.

Розподіл клубів по кошиках основного етапу Ліги чемпіонів

Перший кошик: Реал, Манчестер Сіті, Баварія, ПСЖ, Ліверпуль, Інтер, Боруссія Дортмунд, РБ Лейпциг, Барселона.

Реал, Манчестер Сіті, Баварія, ПСЖ, Ліверпуль, Інтер, Боруссія Дортмунд, РБ Лейпциг, Барселона. Другий кошик: Баєр, Атлетіко, Аталанта, Ювентус, Бенфіка, Арсенал, Брюгге, Шахтар , Мілан.

Баєр, Атлетіко, Аталанта, Ювентус, Бенфіка, Арсенал, Брюгге, , Мілан. Третій кошик: Феєнорд, Спортінг, ПСВ, Зальцбург, Янг Бойз, Селтік, Динамо Загреб, Лілль, Црвєна Звєзда.

Феєнорд, Спортінг, ПСВ, Зальцбург, Янг Бойз, Селтік, Динамо Загреб, Лілль, Црвєна Звєзда. Четвертий кошик: Слован Братислава, Монако, Спарта Прага, Астон Вілла, Болонья, Жирона, Штутгарт, Штурм Грац, Брест.

Результати жеребкування

Результати жеребкування основного етапу ЛЧ-2024/2025 / Фото УЄФА

Дати матчів основного раунду:

1-й тур: 17-19 вересня 2024 року

2-й тур: 1-2 жовтня 2024 року

3-й тур: 22-23 жовтня 2024 року

4-й тур: 5-6 листопада 2024 року

5-й тур: 26-27 листопада 2024 року

6-й тур: 10-11 грудня 2024 року

7-й тур: 21-22 січня 2025 року

8-й тур: 29 січня 2025 року

Команди проведуть по два поєдинки проти двох інших клубів із кожного кошика. Один матч вдома, другий – на виїзді.

Вісім найкращих клубів проб'ються до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Клуби, які посядуть із 9-го по 24-те місця, будуть змагатись за путівки до 1/8 фіналу ЛЧ через стикові матчі. Сумарно 16 команд продовжать боротьбу у наступній стадії. Інші клуби, які посіли із 25-го по 36-те місця припиняють для себе єврокубковий сезон. Цього разу команди із ЛЧ не понизяться у Лігу Європи.