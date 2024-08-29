28 августа определились последние четыре участника основного этапа Лиги чемпионов. К когорте добавились загребское Динамо, французский Лилль, Братиславский Слован и сербская Црвена Звезда.
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Новый розыгрыш Лиги чемпионов
В этом сезоне розыгрыш основного раунда ЛЧ кардинально изменился. Не было традиционного распределения на группы по 4 команды. Зато есть единая таблица из 36 клубов, которые предварительно были распределены на 4 корзины по 9 команд (в зависимости от клубного рейтинга).
К слову. Донецкий Шахтер, который будет единственным представителем от Украины в основном раунде ЛЧ, был во второй корзине. Жеребьевка состоялась благодаря компьютерной программе.
Распределение клубов по корзинам основного этапа Лиги чемпионов
- Первая корзина: Реал, Манчестер Сити, Бавария, ПСЖ, Ливерпуль, Интер, Боруссия Дортмунд, РБ Лейпциг, Барселона.
- Вторая корзина: Байер, Атлетико, Аталанта, Ювентус, Бенфика, Арсенал, Брюгге, Шахтер, Милан.
- Третья корзина: Фейенорд, Спортинг, ПСВ, Зальцбург, Янг Бойз, Селтик, Динамо Загреб, Лилль, Црвена Звезда.
- Четвертая корзина: Слован Братислава, Монако, Спарта Прага, Астон Вилла, Болонья, Жирона, Штутгарт, Штурм Грац, Брест.
Результаты жеребьевки
Результаты жеребьевки основного этапа ЛЧ-2024/2025 / Фото УЕФА
Даты матчей основного раунда:
- 1-й тур: 17-19 сентября 2024 года
- 2-й тур: 1-2 октября 2024 года
- 3-й тур: 22-23 октября 2024 года
- 4-й тур: 5-6 ноября 2024 года
- 5-й тур: 26-27 ноября 2024 года
- 6-й тур: 10-11 декабря 2024 года
- 7-й тур: 21-22 января 2025 года
- 8-й тур: 29 января 2025 года
Команды проведут по два поединка против двух других клубов из каждой корзины. Один матч дома, второй – на выезде.
Восемь лучших клубов пробьются в 1/8 финала Лиги чемпионов. Клубы, которые займут с 9-го по 24-е места, будут бороться за путевки в 1/8 финала ЛЧ через стыковые матчи. Суммарно 16 команд продолжат борьбу в следующей стадии. Другие клубы, занявшие с 25-го по 36-е места прекращают для себя еврокубковый сезон. На этот раз команды из ЛЧ не понизятся в Лигу Европы.