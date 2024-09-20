Шахтер закрепился в середине: как выглядит таблица Лиги чемпионов после 1 тура

Главный клубный турнир Европы понемногу набирает обороты. Первый тур в новом формате оказался очень результативным, а турнирная таблица пока не видит явных фаворитов.

В Лиге чемпионов 2024-2025 стартовал основной этап. В этом году главный еврокубок пережил кардинальные изменения и расширение, сообщает 24 Канал.

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Первые матчи в новом формате

Отныне участниками основной стадии являются 36 команд, которые не делятся на группы. Все клубы играют 8 матчей против совершенно разных соперников, по их итогу считается турнирная таблица.

На этой неделе в ЛЧ был отыгран первый тур. В 18-ти встречах команды суммарно забили аж 57 голов, то есть в среднем 3,16 мяча за матч. Из громких сенсаций стоит выделить разве что поражение Барселоны от Монако, но при этом каталонцы почти всю встречу играли в меньшинстве.

Все результаты 1 тура Лиги чемпионов 2024-2025:

Янг Бойз – Астон Вилла 0:3

Ювентус – ПСВ 3:1

Спортинг – Лилль 2:0

Реал – Штутгарт 3:1

Милан – Ливерпуль 1:3

Бавария – Динамо Загреб 9:2

Спарта – Зальцбург 3:0

Болонья – Шахтер 0:0

Селтик – Слован 5:1

ПСЖ – Жирона 1:0

Манчестер Сити – Интер 0:0

Брюгге – Боруссия Дортмунд 0:3

Црвена Звезда – Бенфика 1:2

Фейенорд – Байер 0:4

Аталанта – Арсенал 0:0

Атлетико – Лейпциг 2:1

Брест – Штурм 2:1

Монако – Барселона 2:1

Уже начала набивать себе разницу мячей Бавария, который уничтожила загребское Динамо (2:9). Также разгромных побед добились еще два представителя Германии Байер и Боруссия Дортмунд.

Также комфортные победы на счету Реала, Ювентуса, Ливерпуля и Астон Виллы. Что же касается единственного представителя Украины, то Шахтер сыграл вничью с Болоньей на выезде и закрепился в таблице на 21 месте.

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Турнирная таблица Лиги чемпионов:

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Бавария 1 0 0 9-2 3 2 Селтик 1 0 0 5-1 3 3 Байер 1 0 0 4-0 3 4 Астон Вилла 1 0 0 3-0 3 5 Боруссия Д 1 0 0 3-0 3 6 Спарта 1 0 0 3-0 3 7 Ливерпуль 1 0 0 3-1 3 8 Ювентус 1 0 0 3-1 3 9 Реал 1 0 0 3-1 3 10 Спортинг 1 0 0 2-0 3 11 Бенфика 1 0 0 2-1 3 12 Монако 1 0 0 2-1 3 13 Брест 1 0 0 2-1 3 14 Атлетико 1 0 0 2-1 3 15 ПСЖ 1 0 0 1-0 3 16 Арсенал 0 1 0 0-0 1 17 Манчестер Сити 0 1 0 0-0 1 18 Болонья 0 1 0 0-0 1 19 Интер 0 1 0 0-0 1 20 Аталанта 0 1 0 0-0 1 21 Шахтёр 0 1 0 0-0 1 22 Штурм 0 0 1 1-2 0 23 Барселона 0 0 1 1-2 0 24 Лейпциг 0 0 1 1-2 0 25 Црвена Звезда 0 0 1 1-2 0 26 Жирона 0 0 1 0-1 0 27 ПСВ 0 0 1 1-3 0 28 Штутгарт 0 0 1 1-3 0 29 Милан 0 0 1 1-3 0 30 Лилль 0 0 1 0-2 0 31 Зальцбург 0 0 1 0-3 0 32 Брюгге 0 0 1 0-3 0 33 Янг Бойз 0 0 1 0-3 0 34 Слован 0 0 1 1-5 0 35 Фейенорд 0 0 1 0-4 0 36 Динамо З 0 0 1 2-9 0

Формат Лиги чемпионов. Напомним, что по итогу восьми туров 1-8 места основного этапа выйдут напрямую в 1/8 финала. В свою очередь команды, занявшие 9-24 позиции, сыграют в стыковых матчах за путевки в 1/8 финала. Решающий матч Лиги чемпионов пройдет 31 мая 2025 года в Мюнхене.

Матчи второго тура Лиги чемпионов через две недели, 1-2 октября. Дончане в Гельзенкирхене будут принимать Аталанту. Среди топовых битв стоит выделить встречи Арсенала с ПСЖ и Байера с Миланом.

Расписание 2 тура Лиги чемпионов 2024-2025: