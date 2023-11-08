Порту принимало бельгийского соперника и на правах хозяев первым повел в счете после реализуемого пенальти от Эванилсона. Во втором тайме Антверпен еще больше усугубил себе ситуацию. На 52-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления Юрген Эккеленкамп, получившего прямую красную карточку, сообщает 24 Канал.

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Утрата бельгийцев в центре поля

Уже в меньшинстве Антверпен пропустил вторично. Голом в компенсированное к матчу время отличился ветеран футбола Пепе, установивший окончательный счет встречи – 2:0 в пользу Порту.

Бельгийский клуб – единственный представитель группы "Н", не набравший в этом групповом этапе ни одного балла.

23-летний центральный полузащитник не только подвел свою команду в выездной игре против Порту, но и пропустит следующий поединок Лиги чемпионов. В 5-м туре Антверпен будет гостить на поле в Гамбурге на условно "домашнем" поле Шахтера.

Важно! Поединок Шахтер – Антверпен намечен на 28 ноября.

После исторической победы над Барселоной "горняки" с 6 очками идут на 3 месте в группе.

Главному тренеру бельгийскому клубу придется хорошо подумать, кем заменить Эккеленкампа. Нидерландский футболист играл против Шахтера в первой игре ЛЧ, отыграв 74 минуты, а его команда потеряла победу над "кротами" 2:3.

В текущем сезоне Эккеленкампа провел за Антверпен уже 19 матчей, в которых забил 2 гола. В целом Юрген выступает за бельгийский коллектив с августа 2022 года.