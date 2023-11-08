Порту приймало бельгійського суперника та на правах господарів першим повів у рахунку після реалізованого пенальті від Еванілсона. У другому таймі Антверпен ще більше ускладнив собі ситуацію. На 52-й хвилині гості залишились у меншості після вилучення Юрген Еккеленкамп, який отримав пряму червону картку, повідомляє 24 Канал.

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Втрата бельгійців у центрі поля

Вже у меншості Антверпен пропустив вдруге. Голом у компенсований до матчу час відзначився ветеран футболу Пепе, який встановив остаточний рахунок зустрічі – 2:0 на користь Порту.

Бельгійський клуб – єдиний представник групи "Н", який не набрав у цьому груповому етапі жодного балу.

23-річний центральний півзахисник не лише підвів свою команду у виїзній грі проти Порту, а ще й пропустить наступний поєдинок Ліги чемпіонів. У 5-му турі Антверпен гостюватиме на полі у Гамбурзі на умовно "домашньому" полі Шахтаря.

Важливо! Поєдинок Шахтар – Антверпен запланований на 28 листопада.

Після історичної перемоги над Барселоною "гірники" із 6 очками йдуть на 3-му місці у групі.

Головному тренеру бельгійському клубу доведеться добре подумати, ким замінити Еккеленкампа. Нідерландський футболіст грав проти Шахтаря у першій грі ЛЧ, відігравши 74 хвилини, а його команда втратила перемогу над "кротами" 2:3.

У поточному сезоні Еккеленкампа провів за Антверпен вже 19 матчів, у яких забив 2 голи. Загалом Юрген виступає за бельгійський колектив із серпня 2022-го року.