Английские болельщики приехали в Париж, чтобы поддержать любимую команду в сверхважном поединке Лиги чемпионов. За день до матча фанаты Ньюкасла снова столкнулись с ужасным поведением ультраса соперника.

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Нападение на гостей посреди столицы Франции

Английские болельщики спокойно отдыхали в одном из парижских пабов, когда фанаты ПСЖ совершили на них нападение. Французские ультрас пытались ворваться в заведение, двери которого начали блокировать фаны "сорок".

Тогда в ход пошли файеры, которые зажигали болельщики парижан и бросать их в двери и окна паба.

Правоохранительные органы были готовы к подобным столкновениям болельщиков обоих клубов, поэтому обратились к владельцам местных заведений с просьбой – пабы для английских фанатов должны были закрываться быстрее. Однако уменьшить риск столкновений полиции не удалось.

Видео нападения фанов ПСЖ на болельщиков Ньюкасла

Отметим, что фаны парижского клуба тоже являлись жертвами подобных нападений. Такое с ними случалось перед матчем 4-го тура группового раунда ЛЧ против Милана, состоявшегося в Италии. Тогда болельщики "Россонери" напали на ультрас ПСЖ.

Обратите внимание! Матч ПСЖ – Ньюкасл начнется 28 ноября в 22.00. Перед поединком парижане опережают "сорок" на 2 балла – 6 против 4-х у английского клуба. Первая встреча между этими клубами завершилась уверенной победой англичан 4:1.