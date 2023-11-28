Англійські уболівальники приїхали у Париж, аби підтримати свою улюблену команду у надважливому поєдинку Ліги чемпіонів. За день до матчу фанати Ньюкасла знову зіткнулись із жахливою поведінкою ультрасу суперника.

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Напад на гостей посеред столиці Франції

Англійські уболівальники спокійно собі відпочивали в одному з паризьких пабів, коли фанати ПСЖ здійснили на них напад. Французькі ультрас намагались вдертись у заклад, двері якого почали блокувати фани "сорок".

Тоді у хід пішли фаєри, які почали запалювати уболівальники парижан та кидати їх у двері та вікна пабу.

Правоохоронні органи були готові до подібних зіткнень уболівальників обох клубів, тому звернулись до власників місцевих закладів із проханням – паби для англійських фанів повинні були зачинятись швидше. Однак зменшити ризик сутичок поліції не вдалось.

Відео нападу фанів ПСЖ на уболівальників Ньюкасла

Відзначимо, що фани паризького клубу теж були жертвами подібних нападів. Таке з ними траплялось перед матчем 4-го туру групового раунду ЛЧ проти Мілана, який відбувся в Італії. Тоді уболівальники "россонері" напали на ультрас ПСЖ.

Зверніть увагу! Матч ПСЖ – Ньюкасл розпочнеться 28 листопада о 22:00. Перед поєдинком парижани випереджають "сорок" на 2 бали – 6 проти 4-х в англійського клубу. Перша зустріч між цими клубами закінчилась впевненою перемогою англійців 4:1.