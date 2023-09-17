Заявка на Лигу чемпионов: Шахтер остался без двух основных защитников на матч с Порту

Донецкая команда не сможет рассчитывать на главных центрбеков в битве с "драконами". На матч в Гамбурге Патрик ван Леувен везет 28 футболистов.

Уже во вторник, 19 сентября, донецкий Шахтер начинает свой путь в Лиге чемпионов 2023-2024. Команда Патрика ван Леувена попала в группу в Барселону, Порту и Антверпен.

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Заявка Шахтера

Свой первый матч "горняки" проведут против португальцев номинально "дома". Своих соперников по ЛЧ Шахтер будет принимать в немецком Гамбурге из-за войны в Украине.

Тем временем Патрик ван Леувен определился с заявкой на лобовую встречу. У тренера есть немало проблем с обороной, ведь из-за травм не помогут оба основных центрбека – Валерий Бондарь и Николай Матвиенко. Список из 28 футболистов выглядит так:

: Артур Рудько, Дмитрий Потрошитель, Тимур Пузанков, Денис Твардовский.: Гиорги Гочолейшвили, Ефим Конопля, Ярослав Ракицкий, Став Лемкин, Эдуард Козик, Даниил Удод, Иракли Азаров.: Тарас Степаненко, Денил Кастилло, Новатус Мироши, Георгий Судаков, Егор Назарина, Артем Бондаренко, Дмитрий Крыськив, Дмитрий Топалов, Олег Очеретько, Эгиналду, Алексей Кащук, Невертон, Александр Зубков, Марьян Швед.: Даниил Сикан, Кевин Келси, Богдан Вьюник.

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Шахтер в сезоне 2023-2024

В заявку на Лигу чемпионов не попал Лассина Траоре, который получил серьезную травму. Также вне заявки Иван Петряк, а также зимний новичок Хусрав Тоиров.

В этом сезоне Шахтер отыграл уже семь матчей в чемпионате Украины – 5 побед и две ничьи. Это позволяет команде Патрика Ван Леувена идти на первом месте в УПЛ, опережая ближайшего преследователя Кривбасс на три балла.

. Для Шахтера это будет уже 18-е выступление на групповом этапе Лиги чемпионов. Наибольшего успеха "горняки" добились в сезоне 2010-2011. Команда Мирчи Луческу добралась до четвертьфинала, где вылетела от будущего победителя турнира Барселоны.