Барселона – Порту 2:1

Голы: Жоау Канселу, 32, Жоау Феликс, 57 – Пепе, 30

От результата матча между Барселоной и Порту зависели и шансы донецкого Шахтера на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Теперь "горнякам" в последнем матче нужно побеждать Порту на выезде, чтобы занять одно из двух первых мест в группе и выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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А еще одно место в плей-офф Лиги чемпионов себе гарантировала Барселона. Хотя именно "блаугранас" первым пропустил в домашнем матче. Пепе удачно сыграл в штрафной, когда получил пас во время атаки.

Но преимущество "драконов" было недолгим. И уже через две минуты португалец Жоау Канселу получил пас на фланг, на скорости обыграл соперника и мощно пробил в дальний угол ворот.

А принес победу Барселоне в матче против португальского клуба еще один португалец. Во втором тайме Жоау Феликс в касание замкнул прострел от Жоау Канселу и вывел испанский клуб вперед в счете.

Благодаря этой победе Барселона набрала 12 очков. И вышла на первое место в турнирной таблице. Порту и Шахтер имеют по 9 очков перед последним туром. Но обе команды вместе не смогут обойти Барселону, ведь сыграют друг против друга.

При этом эта победа несколько упростила ситуацию для Шахтера. Теперь "горнякам" нужно только побеждать Порту, и тогда они точно займут второе место. Если бы Порту победил Барселону, то "горнякам" могло бы и не хватить победы над португальским клубом в последнем туре. Теперь эти дополнительные факторы "отпали".

Что касается последнего матча, то Порту устроит и ничья в матче против Шахтера.

Барселона в последнем туре сыграет против Антверпена. И там даже поражение сохранит им первое место в группе, только если Шахтер не победит Порту. Ничья или победа оставит "блаугранас" на первом месте.

Видеообзор матча Барселона – Порту: