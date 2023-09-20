Поражение Шахтера, феерия Барсы и чудо Лацио: все результаты игр Лиги чемпионов за 19 сентября

Главный клубный турнир Европы подарил немало эмоций уже в первый игровой день. Ньюкасл вернулся в турнир после 20-летней паузы, а вырвать ничью Лацио помог гол вратаря.

Новый сезон Лиги чемпионов 2023-2024 стартовал. В первый игровой день, 19 сентября, запланированы восемь матчей, в том числе и с участием Шахтера, пишет 24 канал.

По теме Где смотреть Лигу чемпионов в Украине: полный список трансляторов и календарь матчей

Это будет последняя ЛЧ, в которой будет групповой раунд. Со следующего сезона в основной стадии турнира сыграют 36 команд, а турнирная таблица будет общей. Участники будут играть восемь матчей с совершенно разными соперниками – по четыре дома и на выезде.

Центральными встречами стартового дня являются матчи группы F, которую можно назвать "группой смерти". В первой игре Милан расписал нулевую ничью с Ньюкаслом, в то время как в параллельной встрече квартета ПСЖ переиграл дортмундскую Боруссию.

Что же касается Шахтера, то "горняки" без шансов уступили Порту. Донетчанам следует сосредоточиться на борьбе за третье место с Антверпеном. Бельгийцы дебютировали в Лиге чемпионов по провалу на поле Барселоны.

Также следует выделить игру в Риме. Лацио минимально уступал Атлетико, но на пятой компенсированной минуте смог сравнять счет благодаря голу вратаря. Проведель ушел в чужую площадку и удачно откликнулся на подачу с фланга.

ГРУППА Е

Лацио – Атлетико 1:1 (Проведель, 90+5 – Барриос, 29)

Фейеноорд – Селтик 2:0 (Стенгс, 45+2, Джаханбакш, 76)

ГРУППА F

Милан – Ньюкасл 0:0

ПСЖ – Боруссия Д 2:0 (Мбаппе, 49 (пен), Хакими, 58)

Читайте также Кто выиграет Лигу чемпионов 2023-2024: Манчестер Сити устанавливает гегемонию и низкие шансы Шахтера

ГРУППА G

Янг Бойз – Лейпциг 1:3 (Мешак, 33 – Симакан, 3, Шлагер, 73, Шешко, 90+2)

Манчестер Сити – Црвена Звезда 3:1 (Альварес, 47, 60, Родри, 73 – Букари, 45)

ГРУППА H

Шахтер – Порту 1:3 (Келси, 13 – Галено, 9, 15, Тареми, 29)