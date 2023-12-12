Вылет Севильи и Манчестер Юнайтед, Копенгаген в плей-офф: все результаты ЛЧ за 12 декабря
Во вторник, 12 декабря, стартовал последний тур группового этапа Лиги чемпионов. Вашему вниманию все результаты матчей игрового дня.
На этой неделе матчами шестого тура завершится групповая стадия Лиги чемпионов сезона 2023/24. Во вторник, 12 декабря, состоялись поединки в группах A, B, C, D, пишет 24 канал.
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Ланс – Севилья 2:1
Голы: Франковский, 63, с пен., Фюдьжини, 90+6 – Рамос, 79, с пен.
В этом поединке должен был определиться неудачник квартета В. Чтобы весной продолжить выступление в Лиге Европы Севилья должна была на выезде побеждать Ланс. Ничейный счет полностью устраивал хозяев поля.
Поединок в Лансе проходил под диктовку испанской команды. Однако первыми открыли счет хозяева поля. На 63-й минуте пенальти реализовал польский хавбек Ланса Франковски. За 11 минут до завершения поединка Серхио Рамос со второй попытки забил "кроваво-золотым" с одиннадцатиметровой отметки.
Завершающую точку в поединке и еврокубковых перспективах андалусийцев поставил полузащитник Ланса Анжело Фюльжини. 2:1 – Севилья завершила свой еврокубковый сезон, а Ланс весной сыграет в Лиге Европы.
Видеообзор матча Ланс – Севилья
ПСВ – Арсенал 1:1
Голы: Вертессен, 50 – Нкетиа, 40
Команда Зинченко еще до матча в Эйндховене гарантировала выход из группы В с первого места. Так что поединок превратился в формальность. Особую пикантность добавлял тот факт, что украинский защитник "канониров" в сезоне 2016/17 играл за ПСВ.
Арсенал открыл счет в матче усилиями Нкетиа. А в начале второй 45-минутки Вертессен восстановил паритет. 1:1 – Арсенал и ПСВ весной сыграют в плей-офф Лиги чемпионов.
К слову, Александр Зинченко весь матч просидел в запасе.
Видеообзор матча ПСВ – Арсенал
Зальцбург – Бенфика 1:3
Голы: Сучич, 57 – Ди Мария, 32, Рафа Силва, 45+1, Кабрал, 90+2
Клуб Анатолия Трубина Успел "прыгнуть на подножку уходящего поезда" и продолжит выступления весной. Благодаря выездной победе "орлы" выбросили из еврокубков Зальцбург. Особо стоит отметить прямой гол с углового Ди Марии.
Видеообзор матча Зальцбург – Бенфика
Интер – Реал Сосьедад 0:0
Обе команды уже решили задачу выхода в плей-офф ЛЧ. В очной встрече определился победитель группы D. Ничейный результат полностью устроил испанцев, которые финишировали на первом месте.
Видеообзор матча Интер – Реал Сосьедад
Копенгаген – Галатасарай 1:0
Гол: Лерагер, 58
Весьма рационально провел свой последний поединок в группе А Копенгаген. Гол Лерагера обеспечил победу над Галатасараем и путевку в плей-офф ЛЧ. Турецкий клуб продолжит выступления в Лиге Европы.
Видеообзор матча Копенгаген – Галатасарай
Манчестер Юнайтед – Бавария 0:1
Гол: Коман, 71
В матче на "Олд Траффорд" чуда не произошло. Бавария минимально одолела "красных дьяволов", оставив их без еврокубковой весны.
Видеообзор матча Манчестер Юнайтед – Бавария
Наполи – Брага 2:0
Голы: Саатчи, 9, автогол, Осимхен, 33
Чемпион Италии без особых проблем разобрался с португальской Брагой. "Партенопийцы" получили путевку в плей-офф ЛЧ. А вот "оружейники" обязаны Реалу за выход в ЛЕ.
Видеообзор матча Наполи – Брага
Унион – Реал 2:3
Гол: Фолланд, 45+1, Крал, 85 – Хоселу, 61, 72, Себальос, 89
Только победа над "сливочными" дарила берлинскому униону место в плей-офф Лиги Европы. "Железные" первыми открыли счет – отметился Фолланд. Однако дубль Хоселу и гол Себальоса окончательно похоронил еврокубковые чаяния Униона.
Видеообзор матча Унион – Реал