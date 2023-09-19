Кто выиграет Лигу чемпионов 2023-2024: Манчестер Сити устанавливает гегемонию и низкие шансы Шахтера

Команду Пепа Гвардиолы считают главным фаворитом нового розыгрыша ЛЧ. В свою очередь в выход "горняков" в плей-офф не верят и прочат им только борьбу за третье место.

Уже сегодня, 19 сентября, начнётся групповой этап нового сезона Лиги чемпионов 2023-2024. Среди 32 участников турнира будет и представитель Украины - донецкий Шахтер, пишет 24 канал.

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Это будет последняя Лига чемпионов в привычном формате с группами. По-прежнему 32 команды поделены на восемь квартетов, из которых в плей-офф выйдут по два клуба.

В следующем же сезоне в основной стадии ЛЧ будет на четыре команды больше – 36. Групп не будет, вместо этого команды будут играть 8 матчей с разными соперниками. 1-8 команды по итогам турнира выйдут в 1/8 финала, а клубы с 9 по 24 строчку – в раунд плей-офф.

Впрочем, это будет через год. Пока команды будут соревноваться за звание лучшей в Европе этого сезона. Защищать трофей Манчестер Сити, который в прошлом финале минимально одолел Интер.

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Тем временем букмекеры определились с главными фаворитами Лиги чемпионов. По их мнению, у МанСити есть все шансы, чтобы второй раз подряд взять ЛЧ. Коэффициент на триумф подопечных Гвардиолы составляет 3,00.

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Главными конкурентами англичан считаются Бавария, Реал и Арсенал. А вот Шахтер является одним из андердогих соревнований, коэффициент на успех "горняков" составляет аж 200,00. Это восьмой показатель с конца.

Главные фавориты Лиги чемпионов 2023-2024:

Манчестер Сити – 3,00

Бавария – 6,00

Реал – 8,00

Арсенал – 10,00

ПСЖ – 15,00

Барселона 15,00

Манчестер Юнайтед – 18,00

Ньюкасл – 20,00

Интер – 25,00

Атлетико – 25,00

Наполи – 25,00

Милан – 40,00

Боруссия Д – 45,00

Лейпциг – 50,00

Бенфика – 50,00

Севилья – 80,00

Эксперты также не верят в выход Шахтера в плей-офф Лиги чемпионов. По их мнению, Барселона и Порту являются безоговорочными фаворитами в группе Н, тогда как "горнякам" придется только сражаться за третье место и путевку в Лигу Европы с Антверпеном.