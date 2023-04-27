В Серии А горячая битва за Лигу чемпионов: разбираемся, кто будет представлять Италию в турнире
Сразу шесть команд имеют примерно равные шансы на выход в ЛЧ на сезон 2023-2024. При этом может возникнуть ситуация, что страну представят пять команд, а 4 место останется без путевки.
Наполи – вне конкуренции
В чемпионате Италии близится развязка сезона. Если вопрос чемпионства уже по сути решен, то борьба за места в Лиге чемпионов обещает быть едва ли не самой жаркой за последние годы, пишет 24 канал.
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Золото уже в ближайшие туры должно обеспечить себе Наполи. "Партенопеи" не были чемпионами со времен Марадоны, а именно – с 1990 года. Теперь же подопечным Спаллетти достаточно набрать пять очков для оформления Скудетто.
Турнирное положение после 31 тура (топ-семерка):
- Наполи – 78
- Лацио – 61
- Ювентус – 59
- Милан – 56
- Рома – 56
- Интер – 54
- Аталанта – 52
При равном количестве баллов предпочтение отдается команде, имеющей лучшие результаты в очных встречах
Наполи станет первой командой от Серии А в Лиге чемпионов на следующий сезон. А вот на другие три путевки претендуют шесть клубов. Между вторым Лацио и седьмой Аталантой разница всего в 9 баллов.
Календарь команд-претендетов на топ-4 (в скобках – очки за 7 туров до финиша):
|ЛАЦИО (61)
|ЮВЕНТУС (59)
|МИЛАН (56)
|РОМА (56)
|ИНТЕР (53)
|АТАЛАНТА (52)
|Интер (г)
|Болонья (г)
|Рома (г)
|Милан (д)
|Лацио (д)
|Торино (г)
|Сассуоло (д)
|Лечче (д)
|Кремонезе (д)
|Монце (г)
|Верона (г)
|Специя (д)
|Милан (г)
|Аталанта (г)
|Лацио (д)
|Интер (д)
|Рома (г)
|Ювентус (д)
|Лечче (д)
|Кремонезе (д)
|Специя(г)
|Болонья (г)
|Сассуоло (д)
|Соллернитана (г)
|Удинезе (г)
|Эмполи (г)
|Сампдория (д)
|Соллернитана (д)
|Наполи (г)
|Верона (д)
|Кремонезе (д)
|Милан (д)
|Ювентус (г)
|Фиорентина (г)
|Аталанта (д)
|Интер (г)
|Эмполи (г)
|Удинезе (г)
|Верона (д)
|Специя (д)
|Торино (г)
|Монцо (д)
Борьба будет еще более ожесточенной, учитывая тот факт, что каждой команде предстоит сыграть как минимум по две лобовые встречи с прямыми конкурентами. Также интересно, что в последнем туре все соискатели топ-4 выглядят явными фаворитами.
Лацио
"Орлы" – редкие гости в группе Лиги чемпионов. За последние 15 лет Лацио только раз пробился в эту стадию. Впрочем, в этом сезоне подопечные Сарри являются главными претендентами на серебро.
На руку римлянам играет несложный календарь на финише, а также вылет из еврокубков. Если же Лацио не проиграет на выезде миланским командам, то место в топ-четверке они не должны потерять.
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Ювентус
Туринцам вернули 15 очков, снятых за финансовые махинации. Теперь подопечные Аллегри являются явным претендентом на место в Лиге чемпионов. При том, что Юве продолжает выступления в Лиге Европы, победа в которой даст место в ЛЧ вне зависимости от чемпионата.
Ювентус вернулся в борьбу за ЛЧ / twitter.com/juventusfc
У туринцев не очень сложный календарь. Хоть с Аталантой игра на выезде, но Юве номинально сильнее бергамасков. А лобовая встреча с Миланом пройдет дома. Помехой может стать умение неожиданно терять очки, как вот было против Сассуоло недавно.
Милан
У пока действующих чемпионов Италии, пожалуй, самый сложный календарь на финише. С Ромой и Юве играть на выезде, а домашний статус матча с Лацио не поможет. "Орлы" сейчас имеют прекрасную форму.
К тому же миланцы продолжают выступления в Лиге чемпионов и имеют шансы на выход в финал. С одной стороны, победа в турнире также гарантирует место в ЛЧ независимо от чемпионата. С другой – шансов на это очень мало, а сил отнимет немало.
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Рома
Другая римская команда тоже давно не играет в ЛЧ, уже четыре года. Впрочем, у Жозе Моуриньо именно в этом сезоне есть отличные шансы вернуть "волков" туда. У команды подобрался хороший состав, а календарь в конце сезона выглядит лучше прямых оппонентов.
Матчи против миланских команд многое решат для римлян, а их они проведут дома. При этом есть и такие непростые соперники, как Фиорентина и Болонья. Но, как и в случае с Ювентусом, у Ромы есть дополнительная опция – Лига Европы.
Жозе Моуриньо / instagram.com/josemourinho
Поэтому шансы подопечных Моуриньо кажутся как минимум не меньше, чем у Милана. Кстати, там итальянские команды могут встретиться в финале и, возможно, эта игра станет борьбой за дополнительную путевку в ЛЧ.
Интер
"Неррадзури" по кадровому потенциалу является едва ли не лучшей командой Серии А. Клуб давно мог бы гарантировать себе место в топ-4, но в последнее время выступает крайне нестабильно - 5 поражений в 8 последних матчах.
Интер ожидают три лобовые встречи на финише, команде еще нужно играть отставание от Милана, Ромы или Юве. При этом подопечные Индзаги, как и Милан, продолжают тратить силы на Лигу чемпионов, где шансов на победу немного.
У болельщиков Интера могут быть серьезные опасения, что именно их команда останется у разбитого корыта. Однако если лидеры "неррадзури" наберут свою форму и покажут свой настоящий класс, ни один из конкурентов не помешает.
Аталанта
Казалось, что бывшая команда Руслана Малиновского уже простилась с мечтами о возвращении в ЛЧ, ведь еще зимой клуб шел восьмым. Впрочем, победы над Лацио и Ромой вместе с осечками конкурентов вернули бергамасков в гонку. Правда, шансов не так уж и много.
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Календарь не выглядит слишком сложным, но прямым конкурентам в лице Юве и Интера Аталанта уступает классе и ничья будет для них за счастье. При этом подопечным Гасперини надо наверстывать отставание в 4 балла. Спасением может быть разве что тотальная потеря очков от конкурентов на фоне загруженности в еврокубках.
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Букмекеры уже не принимают ставки на Наполи, ведь "партенопеи" уже официально прошли в ЛЧ. Из вышеописанной шестерки они отдают явное предпочтение Лацио (1,25), который имеет очковое преимущество над пятым местом в 5 очков.
Также эксперты видят в топ-четверке Ювентус (1,30) и Милан (1,50). В свою очередь коэффициент на Интер составляет 2,20, Рома – 2,50, а Аталанта – 5,00.
Милан и Интер сыграют в полуфинале Лиги чемпионов / Getty Images
Что касается шансов итальянцев в еврокубках, Милан и Интер – явные аутсайдеры в Лиге чемпионов. Там эксперты видят триумфатором победителя пары Реал – Манчестер Сити. А вот в Лиге Европы главным фаворитом называют Ювентус, но и шансы Ромы не сильно ниже.
Победа в ЛЧ:
- Манчестер Сити – 1,67
- Реал – 4,30
- Интер – 7,50
- Милан – 8,50
Победа в ЛЕ:
- Ювентус – 3,00
- Байер – 3,50
- Рома – 4,00
- Севилья – 4,50
Четвертое место без Лиги чемпионов?
В общем-то Серия А сейчас на подъеме. Так что вполне может сложиться такой вариант, что в главном еврокубке континента Италию представят пять клубов, а четвертая команда Серии А не получит путевку в ЛЧ. Для этого требуется три условия:
- Милан или Интер выигрывает Лигу чемпионов
- Ювентус или Рома торжествуют в Лиге Европы
- команды, которые победят в ЛЧ и ЛЕ, займут в Серии А место ниже четвертого