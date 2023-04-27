В Серии А горячая битва за Лигу чемпионов: разбираемся, кто будет представлять Италию в турнире

Сразу шесть команд имеют примерно равные шансы на выход в ЛЧ на сезон 2023-2024. При этом может возникнуть ситуация, что страну представят пять команд, а 4 место останется без путевки.

Наполи – вне конкуренции

В чемпионате Италии близится развязка сезона. Если вопрос чемпионства уже по сути решен, то борьба за места в Лиге чемпионов обещает быть едва ли не самой жаркой за последние годы, пишет 24 канал.

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Золото уже в ближайшие туры должно обеспечить себе Наполи. "Партенопеи" не были чемпионами со времен Марадоны, а именно – с 1990 года. Теперь же подопечным Спаллетти достаточно набрать пять очков для оформления Скудетто.

Турнирное положение после 31 тура (топ-семерка):

Наполи – 78 Лацио – 61 Ювентус – 59 Милан – 56 Рома – 56 Интер – 54 Аталанта – 52

При равном количестве баллов предпочтение отдается команде, имеющей лучшие результаты в очных встречах

Наполи станет первой командой от Серии А в Лиге чемпионов на следующий сезон. А вот на другие три путевки претендуют шесть клубов. Между вторым Лацио и седьмой Аталантой разница всего в 9 баллов.

Календарь команд-претендетов на топ-4 (в скобках – очки за 7 туров до финиша):

ЛАЦИО (61) ЮВЕНТУС (59) МИЛАН (56) РОМА (56) ИНТЕР (53) АТАЛАНТА (52) Интер (г) Болонья (г) Рома (г) Милан (д) Лацио (д) Торино (г) Сассуоло (д) Лечче (д) Кремонезе (д) Монце (г) Верона (г) Специя (д) Милан (г) Аталанта (г) Лацио (д) Интер (д) Рома (г) Ювентус (д) Лечче (д) Кремонезе (д) Специя(г) Болонья (г) Сассуоло (д) Соллернитана (г) Удинезе (г) Эмполи (г) Сампдория (д) Соллернитана (д) Наполи (г) Верона (д) Кремонезе (д) Милан (д) Ювентус (г) Фиорентина (г) Аталанта (д) Интер (г) Эмполи (г) Удинезе (г) Верона (д) Специя (д) Торино (г) Монцо (д)

Борьба будет еще более ожесточенной, учитывая тот факт, что каждой команде предстоит сыграть как минимум по две лобовые встречи с прямыми конкурентами. Также интересно, что в последнем туре все соискатели топ-4 выглядят явными фаворитами.

Лацио

"Орлы" – редкие гости в группе Лиги чемпионов. За последние 15 лет Лацио только раз пробился в эту стадию. Впрочем, в этом сезоне подопечные Сарри являются главными претендентами на серебро.

На руку римлянам играет несложный календарь на финише, а также вылет из еврокубков. Если же Лацио не проиграет на выезде миланским командам, то место в топ-четверке они не должны потерять.

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Ювентус

Туринцам вернули 15 очков, снятых за финансовые махинации. Теперь подопечные Аллегри являются явным претендентом на место в Лиге чемпионов. При том, что Юве продолжает выступления в Лиге Европы, победа в которой даст место в ЛЧ вне зависимости от чемпионата.



Ювентус вернулся в борьбу за ЛЧ / twitter.com/juventusfc

У туринцев не очень сложный календарь. Хоть с Аталантой игра на выезде, но Юве номинально сильнее бергамасков. А лобовая встреча с Миланом пройдет дома. Помехой может стать умение неожиданно терять очки, как вот было против Сассуоло недавно.

Милан

У пока действующих чемпионов Италии, пожалуй, самый сложный календарь на финише. С Ромой и Юве играть на выезде, а домашний статус матча с Лацио не поможет. "Орлы" сейчас имеют прекрасную форму.

К тому же миланцы продолжают выступления в Лиге чемпионов и имеют шансы на выход в финал. С одной стороны, победа в турнире также гарантирует место в ЛЧ независимо от чемпионата. С другой – шансов на это очень мало, а сил отнимет немало.

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Рома

Другая римская команда тоже давно не играет в ЛЧ, уже четыре года. Впрочем, у Жозе Моуриньо именно в этом сезоне есть отличные шансы вернуть "волков" туда. У команды подобрался хороший состав, а календарь в конце сезона выглядит лучше прямых оппонентов.

Матчи против миланских команд многое решат для римлян, а их они проведут дома. При этом есть и такие непростые соперники, как Фиорентина и Болонья. Но, как и в случае с Ювентусом, у Ромы есть дополнительная опция – Лига Европы.



Жозе Моуриньо / instagram.com/josemourinho

Поэтому шансы подопечных Моуриньо кажутся как минимум не меньше, чем у Милана. Кстати, там итальянские команды могут встретиться в финале и, возможно, эта игра станет борьбой за дополнительную путевку в ЛЧ.

Интер

"Неррадзури" по кадровому потенциалу является едва ли не лучшей командой Серии А. Клуб давно мог бы гарантировать себе место в топ-4, но в последнее время выступает крайне нестабильно - 5 поражений в 8 последних матчах.

Интер ожидают три лобовые встречи на финише, команде еще нужно играть отставание от Милана, Ромы или Юве. При этом подопечные Индзаги, как и Милан, продолжают тратить силы на Лигу чемпионов, где шансов на победу немного.

У болельщиков Интера могут быть серьезные опасения, что именно их команда останется у разбитого корыта. Однако если лидеры "неррадзури" наберут свою форму и покажут свой настоящий класс, ни один из конкурентов не помешает.

Аталанта

Казалось, что бывшая команда Руслана Малиновского уже простилась с мечтами о возвращении в ЛЧ, ведь еще зимой клуб шел восьмым. Впрочем, победы над Лацио и Ромой вместе с осечками конкурентов вернули бергамасков в гонку. Правда, шансов не так уж и много.

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Календарь не выглядит слишком сложным, но прямым конкурентам в лице Юве и Интера Аталанта уступает классе и ничья будет для них за счастье. При этом подопечным Гасперини надо наверстывать отставание в 4 балла. Спасением может быть разве что тотальная потеря очков от конкурентов на фоне загруженности в еврокубках.

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Букмекеры уже не принимают ставки на Наполи, ведь "партенопеи" уже официально прошли в ЛЧ. Из вышеописанной шестерки они отдают явное предпочтение Лацио (1,25), который имеет очковое преимущество над пятым местом в 5 очков.

Также эксперты видят в топ-четверке Ювентус (1,30) и Милан (1,50). В свою очередь коэффициент на Интер составляет 2,20, Рома – 2,50, а Аталанта – 5,00.



Милан и Интер сыграют в полуфинале Лиги чемпионов / Getty Images

Что касается шансов итальянцев в еврокубках, Милан и Интер – явные аутсайдеры в Лиге чемпионов. Там эксперты видят триумфатором победителя пары Реал – Манчестер Сити. А вот в Лиге Европы главным фаворитом называют Ювентус, но и шансы Ромы не сильно ниже.

Победа в ЛЧ:

Манчестер Сити – 1,67

Реал – 4,30

Интер – 7,50

Милан – 8,50

Победа в ЛЕ:

Ювентус – 3,00

Байер – 3,50

Рома – 4,00

Севилья – 4,50

Четвертое место без Лиги чемпионов?

В общем-то Серия А сейчас на подъеме. Так что вполне может сложиться такой вариант, что в главном еврокубке континента Италию представят пять клубов, а четвертая команда Серии А не получит путевку в ЛЧ. Для этого требуется три условия: