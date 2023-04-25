УЕФА может лишить Ювентус еврокубков минимум на год. А дела у туринского коллектива только начали налаживаться.

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Все-таки могут понести наказание

Недавно туринскому коллективу вернули 15 очков, которые были отобраны у итальянского гранда раньше. Однако это не означало, что у Ювентуса все пойдет гладко. УЕФА снова запугивает туринский коллектив санкциями. Это наказание было предопределено делом о финансовых махинациях и нарушениях правил прироста капитала. Теперь дело будет передано обратно в апелляционный суд. Санкции не полностью сняты, а приостановлены на время разбирательства.

Европейская ассоциация проводит параллельное расследование махинационного дела Ювентуса. В УЕФА ожидают, что в Италии будет вынесен свой вердикт до июня. Но если этого не произойдет, то судьбу "старой синьоры" в еврокубках будет решать комитет честной игры УЕФА. Клубу грозит отстранение от межнаодной арены, как минимум, в год из-за несоблюдения параметров финансового фэйр-плей. Туринский коллектив в полуфинале Лиги Европы сыграет против Севилии. Но вот "старая синьора" может пропустить следующий сезон в Европе даже в случае победы в турнире.

Санкции, которые могли светить Ювентусу