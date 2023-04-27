Наполі – поза конкуренцією
У чемпіонаті Італії наближається розв'язка сезону. Якщо питання чемпіонства вже по суті вирішене, то боротьба за місця в Лізі чемпіонів обіцяє бути ледь не найбільш спекотною за останні роки, пише 24 канал.
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Золото вже найближчими турами має забезпечити собі Наполі. "Партенопеї" не були чемпіонами з часів Марадони, а саме – з 1990 року. Тепер же підопічним Спаллетті достатньо набрати 5 очок для оформлення Скудетто.
Турнірне положення після 31 тура (топ-сімка):
- Наполі – 78
- Лаціо – 61
- Ювентус – 59
- Мілан – 56
- Рома – 56
- Інтер – 54
- Аталанта – 52
За рівної кількості балів перевага надається команді, яка має кращі результати в очних зустрічах
Наполі стане першою командою від Серії А в Лізі чемпіонів на наступний сезон. А ось на інші три путівки претендують аж шість клубів. Між другим Лаціо та сьомою Аталантою різниця всього у 9 балів.
Календар команд-претендетів на топ-4 (в дужках – очки за 7 турів до фінішу):
|ЛАЦІО (61)
|ЮВЕНТУС (59)
|МІЛАН (56)
|РОМА (56)
|ІНТЕР (53)
|АТАЛАНТА (52)
|Інтер (г)
|Болонья (г)
|Рома (г)
|Мілан (д)
|Лаціо (д)
|Торіно (г)
|Сассуоло (д)
|Лечче (д)
|Кремонезе (д)
|Монца (г)
|Верона (г)
|Спеція (д)
|Мілан (г)
|Аталанта (г)
|Лаціо (д)
|Інтер (д)
|Рома (г)
|Ювентус (д)
|Лечче (д)
|Кремонезе (д)
|Спеція (г)
|Болонья (г)
|Сассуоло (д)
|Салернітана (г)
|Удінезе (г)
|Емполі (г)
|Сампдорія (д)
|Салернітана (д)
|Наполі (г)
|Верона (д)
|Кремонезе (д)
|Мілан (д)
|Ювентус (г)
|Фіорентина (г)
|Аталанта (д)
|Інтер (г)
|Емполі (г)
|Удінезе (г)
|Верона (д)
|Спеція (д)
|Торіно (г)
|Монца (д)
Боротьба буде ще більш запеклою, враховуючи той факт, що кожній з команд належить зіграти як мінімум по дві лобові зустрічі з прямими конкурентами. Також цікаво, що в останньому турі все претенденти на топ-4 виглядають явними фаворитами.
Лаціо
"Орли" – рідкі гості в групі Ліги чемпіонів. За останні 15 років Лаціо лише раз пробився до цієї стадії. Втім цього сезону підопічні Саррі є головними претендентами на срібло.
На руку римлянам грає нескладний календар на фініші, а також виліт з єврокубків. Якщо ж Лаціо не програє на виїзді міланським командам, місце у топ-четвірці вони не мають втратити.
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Ювентус
Туринцям повернули 15 очок, зняті за фінансові махінації. Тепер підопічні Аллегрі є явним претендентом на місце в Лізі чемпіонів. При тому, що Юве продовжує виступи в Лізі Європи, перемога в якій дасть місце в ЛЧ незалежно від чемпіонату.
Ювентус повернувся у боротьбу за ЛЧ / twitter.com/juventusfc
У туринців не дуже складний календар. Хоч з Аталантою гра на виїзді, але Юве номінально сильніше бергамасків. А лобова зустріч з Міланом пройде вдома. На заваді може стати вміння несподівано втрачати очки, як от було проти Сассуоло нещодавно.
Мілан
У поки що чинних чемпіонів Італії, мабуть, найскладніший календар на фініші. З Ромою та Юве грати на виїзді, а домашній статус матчу з Лаціо не факт, що допоможе. "Орли" зараз мають прекрасну форму.
До того ж, міланці продовжують виступи в Лізі чемпіонів і мають шанси на вихід у фінал. З одного боку перемога в турнірі також гарантує місце в ЛЧ незалежно від чемпіонату. З іншого – шансів на це вкрай мало, а сил відніме чимало.
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Рома
Інша римська команда також давно не грає в ЛЧ, вже чотири роки. Втім у Жозе Моуріньо саме цього сезону є відмінні шанси повернути "вовків" туди. У команди підібрався гарний склад, а календар в кінці сезону виглядає кращим за прямих опонентів.
Матчі проти міланських команд багато чого вирішать для римлян, а їх вони проведуть вдома. При цьому є і такі непрості суперники як Фіорентина та Болонья. Але, як і у випадку з Ювентусом, Рома має додаткову опцію – Ліга Європи.
Жозе Моуріньо / instagram.com/josemourinho
Тома шанси підопічних Моуріньо видаються як мінімум не меншими, ніж у Мілана. До речі, там італійські команди можуть зустрітись у фіналі і, можливо, ця гра стане боротьбою за додаткову путівку в ЛЧ.
Інтер
"Неррадзурі" за кадровим потенціалом є ледь не найкращою командою Серії А. Клуб давно міг би гарантувати собі місце в топ-4, але останнім часом виступає вкрай нестабільно – аж 5 поразок у 8-ми останніх матчах.
На Інтер очікують аж три лобові зустрічі на фініші, команді ще треба відігравати відставання від Мілана, Роми чи Юве. При цьому підопічні Індзагі, як і Мілан, продовжують витрачати сили на Лігу чемпіонів, де шансів на перемогу небагато.
У вболівальників Інтера можуть бути серйозні побоювання, що саме їхня команда залишиться у розбитого корита. Проте якщо лідери "неррадзурі" наберуть свою форму і покажуть свій справжній клас, жоден із конкурентів не стане на заваді.
Аталанта
Здавалося, що колишня команда Руслана Маліновського вже попрощалась із мріями про повернення в ЛЧ, адже ще взимку клуб йшов аж восьмим. Втім перемоги над Лаціо та Ромою вкупі з осічками конкурентів повернули бергамасків у гонку. Правда, шансів не так і багато.
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Календар не виглядає надто складним, але прямим конкурентам в особі Юве та Інтера Аталанта поступається в класі і нічия буде для них за щастя. При цьому підопічним Гасперіні треба надолужувати відставання у 4 бали. Спасінням може бути хіба що тотальна втрата очок від конкурентів на фоні завантаженості в єврокубках.
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Букмекери вже не приймають ставки на Наполі, адже "партенопеї" вже офіційно пройшли в ЛЧ. Натомість із вище описаної шістки вони віддають явну перевагу Лаціо (1,25), який має очкову перевагу над п'ятим місцем у 5 очок.
Також есперти бачать у топ-четвірці Ювентус (1,30) та Мілан (1,50). У свою чергу коефіціент на Інтер становить 2,20, Рому – 2,50, а Аталанту – 5,00.
Мілан та Інтер зіграють у півфіналі Ліги чемпіонів / Getty Images
Що стосується шансів італійців у єврокубках, то Мілан та Інтер – явні аутсайдери в Лізі чемпіонів. Там експерти бачать тріумфатором переможця пари Реал – Манчестер Сіті. А ось в Лізі Європи головним фаворитом називають Ювентус, але і шанси Роми не сильно нижчі.
Перемога в ЛЧ:
- Манчестер Сіті – 1,67
- Реал – 4,30
- Інтер – 7,50
- Мілан – 8,50
Перемога в ЛЄ:
- Ювентус – 3,00
- Баєр – 3,50
- Рома – 4,00
- Севілья – 4,50
Четверте місце без Ліги чемпіонів?
Загалом Серія А зараз на підйомі. Тож цілком може скластись такий варіант, що у головному єврокубку континенту Італію представлять аж п'ять клубів, а четверта команда Серії А не отримає путівку в ЛЧ. Для цього потрібно три умови:
- Мілан або Інтер виграє Лігу чемпіонів
- Ювентус або Рома тріумфують в Лізі Європи
- команди, що переможуть в ЛЧ та ЛЄ, посядуть в Серії А місце нижче четвертого