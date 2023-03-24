Итальянский клуб взял курс на украинский футбол после удачного периода в команде Руслана Малиновского. В глаза скаутов Аталанты попал юный воспитанник Динамо U-17 Кирилл Пашко.

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Украинский рынок – один из главных приоритетов Аталанты

16-летний футболист, играющий на позиции правого вингера, поразил функционеров Аталанты во время квалификации на Евро среди сборных до 17 лет. Также в том элит-раунде клуб из Бергамо присмотрелся к еще одному юному игроку Динамо Осипенко.

Отметим, что в структуре Аталанты уже играет Александр Драган, которому всего 15 лет. Зато в итальянском гранде не смогли закрепить другие два украинца – отправившийся в Специю Виктор Коваленко, а также Владислав Руснак, не заигравший за "молодежку" бергамасков, до того всего имевший конфликт с клубом.

К слову. Малиновский выступал за Аталанту с июля 2019-го по январь 2023-го. В футболке бергамовского клуба отыграл 143 матча (30 голов и 28 ассистов). Что касается Коваленко, то Виктору не удалось проявить себя в Аталанте. 30 июня 2022-го украинец перешел к бергамаскам, а уже 2 августа ушел в аренду в Специю, где играет до сих пор.

Интересно, что Пашко недавно поставил подпись под новым контрактом с киевским клубом. Кирилл выступает в аренде до конца сезона-2022/2023 за юношескую команду луганской Зари.

Президент Динамо Игорь Суркис называл Пашка "новым Виктором Цыганковым", который зимой перебрался в Ла Лигу в испанскую Жирону. Кирилл закрывает ту же позицию, на которой у Динамо феерил Цыганков, а теперь разрывает испанское первенство.