С забивным новичком Шахтера: кто прилетел в Варшаву на матч против Селтика в Лиге чемпионов

Донецкий Шахтер прилетел в Варшаву, где во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов против шотландского Селтика. Донецкий клуб подходит к матчу без потерь.

В боевом составе

Главный тренер "горняков" Игорь Йовичевич взял с собой на матч в Польшу 27 исполнителей. В составе команды есть все авторы глав Шахтера в первом туре группового раунда Лиги чемпионов – Марьян Швед, Михаил Мудрик и Лассина Траоре.

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Все трое смогут сыграть против Селтика. Донецкий клуб приехал на игру в боевом составе.

Заявка Шахтера на игру

Вратари: Алексей Шевченко, Тимур Пузанков, Андрей Пятов, Анатолий Трубин;

Алексей Шевченко, Тимур Пузанков, Андрей Пятов, Анатолий Трубин; Защитники: Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко, Николай Матвиенко, Лукас Тейлор, Ефим Конопля, Марьян Фарина, Эдуард Козик;

Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко, Николай Матвиенко, Лукас Тейлор, Ефим Конопля, Марьян Фарина, Эдуард Козик; Полузащитники: Тарас Степаненко, Андрей Тотовицкий, Георгий Судаков, Марьян Швед, Михаил Мудрик, Александр Зубков, Дмитрий Крыськив, Невен Джурасек, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Иван Петряк, Дмитрий Топалов;

Тарас Степаненко, Андрей Тотовицкий, Георгий Судаков, Марьян Швед, Михаил Мудрик, Александр Зубков, Дмитрий Крыськив, Невен Джурасек, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Иван Петряк, Дмитрий Топалов; Нападающие: Лассина Траоре, Даниил Сикан, Андрей Кулаков.

Зато есть потеря в составе соперника. Не успел восстановиться к матчу основной защитник Селтика Карл Старфельт.

Матч 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов Шахтер – Селтик состоится 14 сентября в Варшаве (Польша). Стартовый свисток судьи прозвучит в 19.45 по Киеву.

Шахтер подходит к поединку в хорошем настроении. В первом туре группы Лиги чемпионов команда Йовичевича сенсационно разгромила на выезде Лейпциг – 1:4. А после чего вырвала победу у Черноморца у УПЛ – 2:1.

Селтик после поражения от Реала в первом туре ЛЧ не проводил больше поединков. Матч против Ливингстона был перенесен из-за смерти королевы Елизаветы II. Поэтому у шотландцев было время на восстановление и отдых.