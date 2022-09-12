У бойовому складі

Головний тренер "гірників" Ігор Йовічевіч взяв із собою на матч у Польщу 27 виконавців. У складі команди є усі автори голів Шахтаря у першому турі групового раунду Ліги чемпіонів – Мар'ян Швед, Михайло Мудрик та Лассіна Траоре.

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Усі троє зможуть зіграти проти Селтіка. Донецький клуб приїхав на гру у бойовому складі.

Заявка Шахтаря на гру

Воротарі : Олексій Шевченко, Тимур Пузанков, Андрій Пятов, Анатолій Трубін;

: Олексій Шевченко, Тимур Пузанков, Андрій Пятов, Анатолій Трубін; Захисники: Сергій Кривцов, Валерій Бондар, Богдан Михайліченко, Микола Матвієнко, Лукас Тейлор, Юхим Конопля, Мар'ян Фарина, Едуард Козік;

Сергій Кривцов, Валерій Бондар, Богдан Михайліченко, Микола Матвієнко, Лукас Тейлор, Юхим Конопля, Мар'ян Фарина, Едуард Козік; Півзахисники: Тарас Степаненко, Андрій Тотовицький, Георгій Судаков, Мар'ян Швед, Михайло Мудрик, Олександр Зубков, Дмитро Криськів, Невен Джурасек, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Іван Петряк, Дмитро Топалов;

Тарас Степаненко, Андрій Тотовицький, Георгій Судаков, Мар'ян Швед, Михайло Мудрик, Олександр Зубков, Дмитро Криськів, Невен Джурасек, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Іван Петряк, Дмитро Топалов; Нападники: Лассіна Траоре, Данило Сікан, Андрій Кулаков.

Натомість є втрата у складі суперника. Не встиг відновитись до матчу основний захисник Селтіка Карл Старфельт.

Важливо! Матч 2-го туру групового раунду Ліги чемпіонів Шахтар – Селтік відбудеться 14 вересня у Варшаві (Польща). Стартовий свисток судді пролунає о 19:45 за Києвом.

Шахтар підходить до поєдинку у гарному настрої. У першому турі групи Ліги чемпіонів команда Йовічевіча сенсаційно розгромила на виїзді Лейпциг – 1:4. А після чого вирвала перемогу у Чорноморця в УПЛ – 2:1.

Селтік після поразки від Реала у першому турі ЛЧ не проводив більше поєдинків. Матч проти Лівінгстона був перенесений через смерть королеви Єлизавети II. Тому у шотландців був час на відновлення та відпочинок.