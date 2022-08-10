Динамо смогло одолеть Штурм в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов. Но определять победителя пары командам пришлось в овертайме, где киевляне оказались сильнее, дважды забив.

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Еще перед первым матчем против Штурма в УЕФА решили провести жеребьевку, чтобы определить с кем сыграет Динамо, если сумеет пройти австрийскую команду. Жребий вывел киевляне на победителя пары Бенфика – Мидтьюлланн.

Бенфика в обоих матчах сумела победить своего соперника. В Лиссабоне "орлы" разгромили датский клуб со счетом 4:1. А на выезде праздновали победу со счётом 3:1. В обоих матчах сыграл украинский нападающий Роман Яремчук. Но он выходил на поле во втором тайме. И во втором матче даже отличился результативной передачей.

Первый матч Динамо против Бенфики состоится 16 или 17 августа. Ответный матч команды проведут 23 или 24 августа. Победитель пары выйдет в групповой этап Лиги чемпионов. Проигравшая команда вылетит в групповой этап Лиги Европы.

Следует напомнить, что в прошлом сезоне команды играли между собой в группе Лиги чемпионов. Тогда в Киеве матч закончился вничью 0:0, а в Лиссабоне Бенфика победа 2:0. Первый гол в этом матче забил как раз Яремчук.