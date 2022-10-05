Во вторник прошли первые матчи 3-го тура Лиги чемпионов 2022-2023. Два матча были вынесены на ранние слоты. Бавария разгромила Викторию, а Марсель уверенно одолел Спортинг.

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Еще шесть матчей состоялись позже. Центральной встречей был матч в Милане, где Интер принимал Барселону. Команда Симоне Индзаги сумела прервать серию из двух поражений подряд. пишет 24 канал.

Видеообзор матча Интер – Барселона:

Судьбу встречи решил гол Чалханоглу перед перерывом. Турок удачно выстрелил из-за пределов штрафной в ближний угол ворот тер Штегена. Эта победа позволила Интеру выйти на второе место в группе.

ГРУППА В

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Бавария 3 0 0 9:0 9 2 Интер 2 0 1 3:2 6 3 Барселона 1 0 2 5:4 3 4 Виктория 0 0 3 1:12 0

А вот в группе D Спортинг остался лидером, несмотря на крупное поражение от Марселя. В параллельном матче Тоттенхэм и Айнтрахт сыграли в нулевую ничью и обострили интригу в квартете.

Видеообзор матча Айнтрахт – Тоттенхэм:

ГРУППА D

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Спортинг 2 0 1 6:4 6 2 Тоттенхэм 1 1 1 2:2 4 3 Айнтрахт 1 1 1 1:3 4 4 Марсель 1 0 2 4:4 3

Самым результативным поединком дня стало сражение в Амстердаме. Наполи первым пропустил от Аякса, но создал потрясающий камбэк.

Команда Спаллетти забила сопернику шесть мячей. Героем встречи можно назвать Джакомо Распадори, оформивший дубль и отдавший ассист.

Видеообзор матча Аякс – Наполи:

Это позволило Наполи выиграть третий матч ЛЧ подряд. На второй позиции закрепился Ливерпуль, у которого не было проблем с Рейнджерсом на своем поле.

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Сначала Александер-Арнольд точно пробил со штрафного. А в начале второго тайма преимущество удвоил Салах, заработавший и сам реализовавший пенальти.

Видеообзор матча Ливерпуль – Рейнджерс:

ГРУППА А

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Наполи 3 0 0 13:2 9 2 Ливерпуль 2 0 1 5:5 6 3 Аякс 1 0 2 6:8 3 4 Рейнджерс 0 0 3 0:9 0

Как и Наполи, продолжает без потерь очков уходить Брюгге. Несмотря на отсутствие в старте Яремчука и Соболя (последний вышел на замену), бельгийцы уверенно одолели дома Атлетико (2:0).

Видеообзор матча Брюгге – Атлетико:

А вот в параллельной игре Порту с аналогичным счетом обыграл Байер. Это позволило португальцам, испанцам и немцам сравниться по баллам в турнирной таблице.

Видеообзор матча Порту – Байер:

ГРУППА B