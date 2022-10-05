Во вторник прошли первые матчи 3-го тура Лиги чемпионов 2022-2023. Два матча были вынесены на ранние слоты. Бавария разгромила Викторию, а Марсель уверенно одолел Спортинг.
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Еще шесть матчей состоялись позже. Центральной встречей был матч в Милане, где Интер принимал Барселону. Команда Симоне Индзаги сумела прервать серию из двух поражений подряд. пишет 24 канал.
Видеообзор матча Интер – Барселона:
Судьбу встречи решил гол Чалханоглу перед перерывом. Турок удачно выстрелил из-за пределов штрафной в ближний угол ворот тер Штегена. Эта победа позволила Интеру выйти на второе место в группе.
ГРУППА В
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Бавария
|3
|0
|0
|9:0
|9
|2
|Интер
|2
|0
|1
|3:2
|6
|3
|Барселона
|1
|0
|2
|5:4
|3
|4
|Виктория
|0
|0
|3
|1:12
|0
А вот в группе D Спортинг остался лидером, несмотря на крупное поражение от Марселя. В параллельном матче Тоттенхэм и Айнтрахт сыграли в нулевую ничью и обострили интригу в квартете.
Видеообзор матча Айнтрахт – Тоттенхэм:
ГРУППА D
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Спортинг
|2
|0
|1
|6:4
|6
|2
|Тоттенхэм
|1
|1
|1
|2:2
|4
|3
|Айнтрахт
|1
|1
|1
|1:3
|4
|4
|Марсель
|1
|0
|2
|4:4
|3
Самым результативным поединком дня стало сражение в Амстердаме. Наполи первым пропустил от Аякса, но создал потрясающий камбэк.
Команда Спаллетти забила сопернику шесть мячей. Героем встречи можно назвать Джакомо Распадори, оформивший дубль и отдавший ассист.
Видеообзор матча Аякс – Наполи:
Это позволило Наполи выиграть третий матч ЛЧ подряд. На второй позиции закрепился Ливерпуль, у которого не было проблем с Рейнджерсом на своем поле.
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Сначала Александер-Арнольд точно пробил со штрафного. А в начале второго тайма преимущество удвоил Салах, заработавший и сам реализовавший пенальти.
Видеообзор матча Ливерпуль – Рейнджерс:
ГРУППА А
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Наполи
|3
|0
|0
|13:2
|9
|2
|Ливерпуль
|2
|0
|1
|5:5
|6
|3
|Аякс
|1
|0
|2
|6:8
|3
|4
|Рейнджерс
|0
|0
|3
|0:9
|0
Как и Наполи, продолжает без потерь очков уходить Брюгге. Несмотря на отсутствие в старте Яремчука и Соболя (последний вышел на замену), бельгийцы уверенно одолели дома Атлетико (2:0).
Видеообзор матча Брюгге – Атлетико:
А вот в параллельной игре Порту с аналогичным счетом обыграл Байер. Это позволило португальцам, испанцам и немцам сравниться по баллам в турнирной таблице.
Видеообзор матча Порту – Байер:
ГРУППА B
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Брюгге
|3
|0
|0
|7:0
|9
|2
|Порту
|1
|0
|2
|3:6
|3
|3
|Байер
|1
|0
|2
|2:3
|3
|4
|Атлетико
|1
|0
|2
|2:5
|3