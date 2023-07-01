Месси возглавляет футбольную эстетик: видео топ-10 голов Лиги чемпионов 2022-2023

Болельщики на сайте УЕФА определили десятку лучших мячей сезона в ЛЧ. Победителем стал Лионель Месси, завершивший невероятную комбинацию ПСЖ.

В начале июня завершился сезон 2022-2023 в Лиге чемпионов. Победителем турнира стал Манчестер Сити, минимально одолевший в финале Интер.

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Тем временем УЕФА определил десятку топ-голов сезона в турнире. Опрос проводился на официальном сайте организации и большинство отдали свои голоса за Лионеля Месси.

По мнению болельщиков, гол аргентинца в ворота Бенфики был лучшим среди всех. Парижане разыграли красивую комбинацию, в финале которой Месси красиво пробил обводным ударом в угол ворот португальцев.

Видео гола Месси Бенфике:

Второе место в голосовании занял гол нападающего Реала Виннисиуса в ворота МанСити в 1/2 финала. Топ-тройку замкнул мяч уже игрока манкунианцев Эрлинга Голанда его бывшей команде Боруссии в группе.

Топ-10 голов Лиги чемпионов 2022-2023:

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В этом сезоне Месси забил 4 гола в Лиге чемпионов, а за всю историю своих выступлений в турнире Лео наколотил 129 мячей. Летом нападающий покинул ПСЖ и стал игроком Интер Майами.