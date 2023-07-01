На початку червня завершився сезон 2022-2023 в Лізі чемпіонів. Переможцем турніру став Манчестер Сіті, який мінімально здолав у фіналі Інтер.

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Тим часом, УЄФА визначив десятку топ-голів сезону в турнірі. Опитування проводилось на офіційному сайті організації і більшість віддали свої голоси за Ліонеля Мессі.

На думку вболівальників гол аргентинця у ворота Бенфіки був найкращим серед усіх. Парижани розіграли красиву комбінацію, у фіналі якої Мессі красиво пробив обвідним ударом у кут воріт португальців.

Відео голу Мессі Бенфіці:

Друге місце у голосуванні посів гол нападника Реала Вінісіуса у ворота МанСіті в 1/2 фіналу. Топ-трійку замкнув м'яч вже гравця манкуніанців Ерлінга Голанда його колишній команді Боруссії в групі.

Топ-10 голів Ліги чемпіонів 2022-2023:

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Цього сезону Мессі забив 4 голи в Лізі чемпіонів, а за всю історію своїх виступів у турнірі Лео наколотив аж 129 м'ячів. Влітку нападник залишив ПСЖ та став гравцем Інтер Маямі.