Команде Александра Кучера выпал очень титулованный соперник из Греции. Это будет первый соперник обновленного Днепра-1 в дебютном сезоне в Лиге чемпионов, пишет 24 Канал.
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Титулованный соперник из Греции
Подопечные Кучера квалифицировались в Лигу чемпионов по результатам выступлений в УПЛ. Днепряне заняли второе место в УПЛ, отобравшись впервые в истории в ЛЧ.
Участие в Лиге чемпионов Днепр-1 начнет со второго раунда квалификации. Перед жеребьевкой днепряне попали в корзину сеяных команд с бельгийским Генком и имели всего два варианта среди соперников. Это швейцарский Серветт и греческий Панатинаикос.
Именно вторые и достались в соперники днепрянам.