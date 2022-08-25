Все результаты жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов 2022/2023
УЕФА определил состав всех восьми групп для основной стадии главного еврокубка. Донецкий Шахтер сыграет против представителей с Реалом, Лейпцигом и Селтиком.
25 августа завершилась жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов сезона 2022/2023. В общей сложности 32 клуба узнали своих соперников, в том числе и представитель Украины Шахтер, пишет 24 канал.
Как это было Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
Команды разделились на 8 групп по четыре команды. Оппонентами дончан стали Реал, Лейпциг и Селтик. Состав всех групп выглядит следующим образом:
А: Аякс, Ливерпуль, Наполи, Рейнджерс.
В: Порту, Атлетико, Байер, Брюгге.
С: Бавария, Барселона, Интер, Виктория.
D: Айнтрахт, Тоттенхэм, Спортинг, Марсель.
E: Милан, Челси, Зальцбург, Динамо Загреб.
F: Реал, Лейпциг, Шахтер, Селтик.
G: Манчестер Сити, Севилья, Боруссия Дортмунд, Копенгаген.
H: ПСЖ, Ювентус, Бенфика, Маккаби Хайфа.
Победители и вице-чемпионы квартетов получат путевки в 1/8 финала Лиги чемпионов. Команды, занявшие третьи места, отправятся в плей-офф Лиги Европы.
Расписание матчей группового раунда Лиги чемпионов
Из-за проведения ЧМ-2022 зимой календарь турнира будет немного сжат. Все шесть туров будут отыграны уже к началу ноября:
- 1 тур – 6-7 сентября
- 2 тур – 13-14 сентября
- 3 тур – 4-5 октября
- 4 тур – 11-12 октября
- 5 тур – 25-26 октября
- 6 тур – 1-2 ноября
Интересные итоги жеребьевки:
- Прошедшие два сезона Шахтер попадал на Реал в групповой стадии. В турнире 2020/2021 дончане смогли дважды переиграть "бланкос" (3:2, 2:0), а вот в прошлом году "горняки" дважды уступили испанцам (0:5, 1:2).
- Также дончане дважды пересекались с Селтиком в Лиге чемпионов (2004 и 2007). Обе команды одержали по две победы в четырех играх.
- Бавария и Барселона встречались в прошлом сезоне в одной группе с Динамо. Тогда мюнхенцы дважды обыграли соперника с одинаковым счетом – 3:0.
- Для Роберта Левандовски это будет значительная встреча, поскольку этим летом он прервал свое восьмилетнее пребывание в Баварии и перешел в Барселону.
- Также будет ностальгическая дуэль и для Эрлинга Холланда. Норвежец из Ман Сити сыграет против своего бывшего клуба Боруссии Дортмунд.
- Еще одна дуэль игрока с бывшими пройдет в группе Н. Анхель Ди Мария нынешним летом перешел в Ювентус и теперь сыграет против своего бывшего клуба ПСЖ.
- Группу В можно назвать "квартетом смерти". На четырех командах выиграли 13 трофеев КЕЧ/ЛЧ. А в 2010 году Бавария и Интер играли в финале ЛЧ. Тогда победу праздновал итальянский клуб (2:0).
- По пути к победе в Лиге чемпионов 2019 года Ливерпуль сражался с Наполи в группе и чуть не вылетел. Команды обменялись домашними минимальными победами.