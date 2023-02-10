Правда, парижане могут подойти к этому поединку с кадровыми потерями. Лионель Месси почувствовал дискомфорт в подколенном сухожилии в последнем матче 1/8 финала Кубка Франции против Марселя.

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Возможна потеря для парижан

В том матче аргентинец не забил, а ПСЖ сенсационно вылетело из Кубка после победного гола от Руслана Малиновского (2:1).

Тренерский штаб ПСЖ не сможет рассчитывать на Месси в следующем поединке Лиги 1, где парижский клуб сыграет на выезде против Монако (11 февраля).

Отметим, что ПСЖ после 22 туров лидирует в турнирной таблице Лиги 1, имея в своем активе 54 очка.

Под вопросом участие Лео и в матче Лиги чемпионов против Баварии. Первая встреча между этими футбольными грандами Европы состоится 14 февраля в Париже. Неизвестно, насколько серьезна боль в ноге Лионеля. Если подтвердятся самые плохие прогнозы, то потеря Месси в этом матче будет существенной для ПСЖ.

Обратите внимание! Начало матча ПСЖ – Бавария начнется 14 февраля в 22:00 (по Киеву).

Напомним, что клубы в 1/8 финала сыграют по два поединка. Ответный матч в Мюнхене запланирован на 8 марта.