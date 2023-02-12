Вже у вівторок, 14 лютого, стартує стадія плей-офф Ліги чемпіонів. У перший ігровий день відбудеться реінкарнація фіналу-2020 між ПСЖ та Баварією, а також битва Мілану та Тоттенхема.

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У гонці за трофеєм залишилось всього 16 клубів з семи країн, пише 24 канал. Вже на стадії 1/8 фіналу зустрінуться між собою фіналісти минулого розіграшу ЛЧ – Ліверпуль та Реал. Всі пари першого раунду виглядають наступним чином:

  • Мілан (Італія) – Тоттенхем (Англія)
  • ПСЖ (Франція) – Баварія (Німеччина)
  • Боруссія Дортмунд (Німеччина) – Челсі (Англія)
  • Брюгге (Бельгія) – Бенфіка (Португалія)
  • Айнтрахт (Німеччина) – Наполі (Італія)
  • Ліверпуль (Англія) – Реал (Іспанія)
  • Лейпциг (Німеччина) – Манчестер Сіті (Англія)
  • Інтер (Італія) – Порту (Португалія)

Матчі 1/8 фіналу відбудуться 14-15 та 21-22 лютого, а також 7-8 та 14-15 березня. Фінал призначений на 10 червня 2023 року і пройде він у Стамбулі (Туреччина).

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Тим часом букмекери назвали головних фаворитів змагання. На їх думку, головним претендентом на трофей є Манчестер Сіті, адже його тріумф оцінений у 2,60. Його головними конкурентами вважаються Баварія, Ліверпуль та ПСЖ.

Котирування на перемогу в Лізі чемпіонів:

  • Манчестер Сіті – 2,60
  • Баварія – 7,50
  • Ліверпуль – 9,50
  • ПСЖ – 9,50
  • Реал – 12,00
  • Наполі – 12,00
  • Челсі – 14,00
  • Тоттенхем – 16,00
  • Бенфіка – 24,00
  • Інтер – 31,00
  • Мілан – 46,00
  • Боруссія Дортмунд – 46,00
  • Порту – 81,00
  • Айнтрахт – 81,00
  • Лейпциг – 81,00
  • Брюгге – 121,00

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Крім того, експерти назвали фаворитів конкретно у парах 1/8 фіналу. Найбільш інтригуючою парою є дуель фіналістів минулої ЛЧ, а ось для Манчестер Сіті та Бенфіки, на їх думку, прохід до чвертьфіналу буде найлегшим.

ПАРА 1 2
Мілан – Тоттенхем 2,38 1,65
ПСЖ – Баварія 2,39 1,65
Боруссія Дортмунд – Челсі 2,47 1,60
Брюгге – Бенфіка 4,00 1,28
Айнтрахт – Наполі 2,92 1,41
Ліверпуль – Реал 2,06 1,77
Лейпциг – Манчестер Сіті 5,80 1,14
Інтер – Порту 1,66 2,24