Вже у вівторок, 14 лютого, стартує стадія плей-офф Ліги чемпіонів. У перший ігровий день відбудеться реінкарнація фіналу-2020 між ПСЖ та Баварією, а також битва Мілану та Тоттенхема.

Читайте також Клуб Миколенка спробує запхати Ліверпуль у ще глибшу кризу: прогноз на матч АПЛ

У гонці за трофеєм залишилось всього 16 клубів з семи країн, пише 24 канал. Вже на стадії 1/8 фіналу зустрінуться між собою фіналісти минулого розіграшу ЛЧ – Ліверпуль та Реал. Всі пари першого раунду виглядають наступним чином:

Мілан (Італія) – Тоттенхем (Англія)

ПСЖ (Франція) – Баварія (Німеччина)

Боруссія Дортмунд (Німеччина) – Челсі (Англія)

Брюгге (Бельгія) – Бенфіка (Португалія)

Айнтрахт (Німеччина) – Наполі (Італія)

Ліверпуль (Англія) – Реал (Іспанія)

Лейпциг (Німеччина) – Манчестер Сіті (Англія)

Інтер (Італія) – Порту (Португалія)

Матчі 1/8 фіналу відбудуться 14-15 та 21-22 лютого, а також 7-8 та 14-15 березня. Фінал призначений на 10 червня 2023 року і пройде він у Стамбулі (Туреччина).

Прогноз Favbet

Тим часом букмекери назвали головних фаворитів змагання. На їх думку, головним претендентом на трофей є Манчестер Сіті, адже його тріумф оцінений у 2,60. Його головними конкурентами вважаються Баварія, Ліверпуль та ПСЖ.

Котирування на перемогу в Лізі чемпіонів:

Манчестер Сіті – 2,60

Баварія – 7,50

Ліверпуль – 9,50

ПСЖ – 9,50

Реал – 12,00

Наполі – 12,00

Челсі – 14,00

Тоттенхем – 16,00

Бенфіка – 24,00

Інтер – 31,00

Мілан – 46,00

Боруссія Дортмунд – 46,00

Порту – 81,00

Айнтрахт – 81,00

Лейпциг – 81,00

Брюгге – 121,00

До теми ПСЖ може втратити чемпіона світу перед грою з Баварією у Лізі чемпіонів

Крім того, експерти назвали фаворитів конкретно у парах 1/8 фіналу. Найбільш інтригуючою парою є дуель фіналістів минулої ЛЧ, а ось для Манчестер Сіті та Бенфіки, на їх думку, прохід до чвертьфіналу буде найлегшим.