Вже у вівторок, 14 лютого, стартує стадія плей-офф Ліги чемпіонів. У перший ігровий день відбудеться реінкарнація фіналу-2020 між ПСЖ та Баварією, а також битва Мілану та Тоттенхема.
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У гонці за трофеєм залишилось всього 16 клубів з семи країн, пише 24 канал. Вже на стадії 1/8 фіналу зустрінуться між собою фіналісти минулого розіграшу ЛЧ – Ліверпуль та Реал. Всі пари першого раунду виглядають наступним чином:
- Мілан (Італія) – Тоттенхем (Англія)
- ПСЖ (Франція) – Баварія (Німеччина)
- Боруссія Дортмунд (Німеччина) – Челсі (Англія)
- Брюгге (Бельгія) – Бенфіка (Португалія)
- Айнтрахт (Німеччина) – Наполі (Італія)
- Ліверпуль (Англія) – Реал (Іспанія)
- Лейпциг (Німеччина) – Манчестер Сіті (Англія)
- Інтер (Італія) – Порту (Португалія)
Матчі 1/8 фіналу відбудуться 14-15 та 21-22 лютого, а також 7-8 та 14-15 березня. Фінал призначений на 10 червня 2023 року і пройде він у Стамбулі (Туреччина).
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Тим часом букмекери назвали головних фаворитів змагання. На їх думку, головним претендентом на трофей є Манчестер Сіті, адже його тріумф оцінений у 2,60. Його головними конкурентами вважаються Баварія, Ліверпуль та ПСЖ.
Котирування на перемогу в Лізі чемпіонів:
- Манчестер Сіті – 2,60
- Баварія – 7,50
- Ліверпуль – 9,50
- ПСЖ – 9,50
- Реал – 12,00
- Наполі – 12,00
- Челсі – 14,00
- Тоттенхем – 16,00
- Бенфіка – 24,00
- Інтер – 31,00
- Мілан – 46,00
- Боруссія Дортмунд – 46,00
- Порту – 81,00
- Айнтрахт – 81,00
- Лейпциг – 81,00
- Брюгге – 121,00
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Крім того, експерти назвали фаворитів конкретно у парах 1/8 фіналу. Найбільш інтригуючою парою є дуель фіналістів минулої ЛЧ, а ось для Манчестер Сіті та Бенфіки, на їх думку, прохід до чвертьфіналу буде найлегшим.
|ПАРА
|1
|2
|Мілан – Тоттенхем
|2,38
|1,65
|ПСЖ – Баварія
|2,39
|1,65
|Боруссія Дортмунд – Челсі
|2,47
|1,60
|Брюгге – Бенфіка
|4,00
|1,28
|Айнтрахт – Наполі
|2,92
|1,41
|Ліверпуль – Реал
|2,06
|1,77
|Лейпциг – Манчестер Сіті
|5,80
|1,14
|Інтер – Порту
|1,66
|2,24