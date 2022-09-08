Шахтер феерически стартовал в Лиге чемпионов этого года. Дончане попали в непростую группу с Реалом, Лейпцигом и Селтиком.

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Впрочем, уже первом поединке на выезде подопечные Игоря Йовичевича одержали разгромную победу над Лейпцигом со счетом 4:1. Героями матча стали Марьян Швед и Михаил Мудрик.

Вингер записал на свой счет гол и два ассиста, тогда как нападающий сделал дубль в своем первом матче за Шахтер. Этот успех был признан и УЕФА.

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Организация опубликовала сборную первого тура Лиги чемпионов. В нее попал Швед, который в атаке составил компанию таким титулованным футболистам как Роберт Левандовски и Лерой Сане.

Вратарь: Доминик Ливакович (Динамо С).

Защитники: Жоау Канселу (Манчестер Сити), Абакар Силла (Брюгге), Рубен Диаш (Манчестер Сити), Алехандро Гримальдо (Бенфика).

Полузащитники: Петр Зелинский (Наполи), Мохаммед Кудус (Аякс), Маркус Эдвардс (Спортинг).

Нападающие: Лерой Сане (Бавария), Роберт Левандовски (Барселона), Марьян Швед (Шахтер).



Сборная 1 тура Лиги чемпионов / инстаграм УЕФА

Кстати, разгромное поражение от Шахтера стоило наставнику "быков" Доменико Тедеско должности главного тренера. Новым коучем Лейпцига стал Марко Розе.

В следующем туре Шахтер примет Селтик в Варшаве. Чемпионы Шотландии в первой игре без шансов уступили Реалу (0:3).