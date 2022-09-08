Быстро нашли замену Тедеско
8 сентября германский клуб назвал имя нового главного тренера команды. Им стал 45-летний Марк Розе. Лейпциг подписал контракт с немецким наставником на два года – до конца июня 2024 года.
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Последним клубом в тренерской карьере Розе стала дортмундская Боруссия, которую он возглавлял в течение 46 матчей.
Напомним, что Лейпциг уволил Доменико Тадеско уже на следующий день после поражения в групповом раунде Лиги чемпионов от Шахтера. Четыре мяча влетело в ворота немцев. Его бывшая команда ответила лишь голом престижа (1:4). Дубль Марьяна Шведа, голы Михаила Мудрика и Лассины Траоре отправили 36-летнего специалиста в отставку.
"Не хватал звезд с неба" Лейпциг и на старте сезона в Бундеслиге. За 5 туров "быки" получили только 5 очков и занимают 11 место.
Что известно о новом тренере Лейпциге
- Марко Розе начал свою карьеру в 2009 году, когда стал ассистентом тренера в Майнце.
- С 2013 по 2019 год отдал австрийскому Зальцбургу. Розе поработал с юношескими командами – U-16 и U-18. А уже в 2016 возглавил главную команду Зальцбурга. В его главе провел больше всего матчей в своей тренерской карьере – 114 поединков. С разными командами австрийского клуба получил 7 трофеев.
- В период с 1 июля 2019 по 20 мая 2022 работал в обеих Боруссиях – Менхенгладбах и Дортмунд