Фиорентина – Интер 1:2

Голы: Нико Гонсалес, 3 – Мартинес, 29, 37.

В Италии определился победитель национального Кубка 2022-2023 годов. В битве за трофей сошлись Фиорентина и действующий обладатель трофея Интер, пишет 24 канал.

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В прошлом году "неррадзури" выиграли Кубок в финале у Ювентуса, он стал для них восьмым. Победа в отчетном матче позволила бы подопечным Симоне Индзаги догнать Рому.

Для Фиорентины финал был шансом не только на первый с 2001 года трофей. Победа позволила бы "фиалкам" выйти в Лигу Европы, ведь из-за чемпионата подопечные Итальяно не смогли обеспечить себе еврокубки.

Камбек в первом тайме

Фио сразу начали воплощать задуманное, открыв счет на 3 минуте. После прострела от Иконы защитники Интера позволили Нико Гонсалесу нанести удар с острого угла. Мяч от ноги Хандановича залетел в сетку.

Впрочем, развить успех "фиалки" не смогли, тогда как Интер захватил инициативу и уже к перерыву вышел вперед. Защита соперника никак не могла удержать Лаутаро Мартинеса.

Сначала аргентинец освободился из-под опеки и реализовал выход один на один. А чуть позже Лаутаро выиграл борьбу у оппонента и добил мяч в сетку с подачи Бареллы.

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После перерыва Интер отдал мяч сопернику и редко создавал опасность у ворот Террачано. Но и сама Фиорентина не смогла пробить оборону "неррадзуре", потому удовлетворилась счетом 1:2.

Девятый Кубок для Интера

Таким образом, Интер второй раз подряд становится обладателем Кубка и догоняет в рейтинге Рома. У команд теперь по 9 трофеев, больше всего у Ювентуса – 14. Теперь подопечные Симоне Индзаги должны направить все силы на подготовку в финал Лиги чемпионов против Манчестер Сити.

Что касается Фиорентины, то команда еще не потеряла шансы на попадание в Лигу Европы на следующий сезон. В начале июня команда Винченцо Итальяно сыграет в финале Лиги конференций с Вест Хэмом. Победитель и получит путевку в ЛЕ.