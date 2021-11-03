Лига чемпионов: результаты матчей 3 ноября
Источник:24 канал
В среду, 3 ноября, сыграли заключительные матчи четвертого тура Лиги чемпионов. Результаты матчей и видео голов – в обзоре Спорт 24.
Реал – Шахтер 2:1
Голы: Бензема, 14, 61 – Фернандо, 39
Шахтер сумел забить первый гол украинских клубов в Лиге чемпионов (аж в восьмом матче). Но удержать хотя бы ничью в матче против Реала не удалось – Бензема оформил дубль и принес победу "сливочным".
При этом первый гол Бенземы в ворота Шахтера стал юбилейным для Реала – 1000-м, забитым в еврокубках. Ни одна другая команда никогда не достигала этого показателя.
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Милан – Порту 1:1
Голы: Мбемба (авт), 61 – Луис Диас, 6
Милан набрал первые очки в Лиге чемпионов в этом сезоне. До этого команда проиграла поочередно Ливерпулю, Атлетико и Порту с разницей в один гол.
Шериф – Интер 1:3
Голы: Траоре, 90+2 – Брозович, 52, Скриньяр, 66, Санчес, 82
Поражение Шерифа оставляет призрачные шансы Шахтера на то, чтобы зацепиться за еврокубковую весну. Правда для этого одной победы над Шерифом дома будет маловато. Надо побеждать и "Интер" на выезде.
Боруссия – Аякс 1:3
Голы: Ройс, 37 (пен) – Тадич, 72, Алле, 83, Классен, 90+3
Удаление: Хуммельс, 29 (Боруссия)
Аякс выиграл четвертый матч в группе и гарантировал себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Спортинг – Бешикташ 4:0
Голы: Гонсалвеш Педру, 31 (пен), 38, Паулиньо, 41, Сарабия, 56
РБ Лейпциг – ПСЖ 2:2
Голы: Нкунку, 8, Сособлай, 90+2 (пен) – Вейналдум, 21, 39
Нереализованный пенальти: Силва, 12 (РБ Лейпциг)
Манчестер Сити – Брюгге 4:1
Голы: Фоден, 15, Марез, 54, Стерлинг, 72, Жезус, 90+2 – Стоунс, 17 (авт)
Украинское противостояние в Лиге чемпионов. Зинченко этот матч начал в запасе, и вышел на поле только на последние десять минут. Соболь начал игру в старте Брюгге, но был заменен после того, как в ворота его команды влетел третий гол.
Ливерпуль – Атлетико 2:0
Голы: Диогу Жота, 13, Мане, 31
Удаление: Фелипе, 36 (Атлетико)
Ливерпуль вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов – четыре победы в четырех матчах.