Реал – Шахтер 2:1

Голы: Бензема, 14, 61 – Фернандо, 39

Шахтер сумел забить первый гол украинских клубов в Лиге чемпионов (аж в восьмом матче). Но удержать хотя бы ничью в матче против Реала не удалось – Бензема оформил дубль и принес победу "сливочным".

При этом первый гол Бенземы в ворота Шахтера стал юбилейным для Реала – 1000-м, забитым в еврокубках. Ни одна другая команда никогда не достигала этого показателя.

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Милан – Порту 1:1

Голы: Мбемба (авт), 61 – Луис Диас, 6

Милан набрал первые очки в Лиге чемпионов в этом сезоне. До этого команда проиграла поочередно Ливерпулю, Атлетико и Порту с разницей в один гол.

Шериф – Интер 1:3

Голы: Траоре, 90+2 – Брозович, 52, Скриньяр, 66, Санчес, 82

Поражение Шерифа оставляет призрачные шансы Шахтера на то, чтобы зацепиться за еврокубковую весну. Правда для этого одной победы над Шерифом дома будет маловато. Надо побеждать и "Интер" на выезде.

Боруссия – Аякс 1:3

Голы: Ройс, 37 (пен) – Тадич, 72, Алле, 83, Классен, 90+3

Удаление: Хуммельс, 29 (Боруссия)

Аякс выиграл четвертый матч в группе и гарантировал себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Спортинг – Бешикташ 4:0

Голы: Гонсалвеш Педру, 31 (пен), 38, Паулиньо, 41, Сарабия, 56

РБ Лейпциг – ПСЖ 2:2

Голы: Нкунку, 8, Сособлай, 90+2 (пен) – Вейналдум, 21, 39

Нереализованный пенальти: Силва, 12 (РБ Лейпциг)

Манчестер Сити – Брюгге 4:1

Голы: Фоден, 15, Марез, 54, Стерлинг, 72, Жезус, 90+2 – Стоунс, 17 (авт)

Украинское противостояние в Лиге чемпионов. Зинченко этот матч начал в запасе, и вышел на поле только на последние десять минут. Соболь начал игру в старте Брюгге, но был заменен после того, как в ворота его команды влетел третий гол.

Ливерпуль – Атлетико 2:0

Голы: Диогу Жота, 13, Мане, 31

Удаление: Фелипе, 36 (Атлетико)

Ливерпуль вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов – четыре победы в четырех матчах.