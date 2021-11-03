Реал – Шахтар 2:1

Голи: Бензема, 14, 61 – Фернандо, 39

Шахтар зумів забити перший гол українських клубів в Лізі чемпіонів (аж у восьмому матчі). Але втримати бодай нічию у матчі проти Реала не вдалося – Бензема оформив дубль та приніс перемогу "вершковим".

При цьому перший гол Бензема у ворота Шахтаря став ювілейним для Реала – 1000-им, забитим в єврокубках. Жодна інша команда ніколи не досягала цього показника.

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Мілан – Порту 1:1

Голи: Мбемба (авт), 61 – Луїс Діас, 6

Мілан набрав перші очки в Лізі чемпіонів в цьому сезоні. До цього команда програла почергово Ліверпулю, Атлетіко та Порту з різницею в один гол.