Дивіться також Роналду забив дебютний гол у Лізі чемпіонів після повернення у Манчестер Юнайтед: відео
Севілья – Зальцбург відеоогляд
Вилучення: Ван-Біссака, 35 (МЮ)
Янг Бойз – Манчестер Юнайтед відеоогляд
Барселона – Баварія 0:3
Голи: Мюллер, 33, Левандовський, 56, 85
Вільярреал – Аталанта 2:2
Голи: Трігерос, 39, Груневелд, 73 – Фройлер, 6, Госенс, 83
Вилучення: Кокелен, 84 (Вільярреал)
Динамо – Бенфіка 0:0
Лілль – Вольфсбург 0:0
Вилучення: Брукс, 63 (Вольфсбург)
Мальме – Ювентус 0:3
Голи: Алекс Сандро, 23, Дибала, 45, Мората, 45+1
Челсі – Зеніт 1:0
Гол: Лукаку, 69