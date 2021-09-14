Дивіться також Роналду забив дебютний гол у Лізі чемпіонів після повернення у Манчестер Юнайтед: відео

Севілья – Зальцбург відеоогляд

Вилучення: Ван-Біссака, 35 (МЮ)

Янг Бойз – Манчестер Юнайтед відеоогляд

Барселона – Баварія 0:3

Голи: Мюллер, 33, Левандовський, 56, 85

Вільярреал – Аталанта 2:2

Голи: Трігерос, 39, Груневелд, 73 – Фройлер, 6, Госенс, 83
Вилучення: Кокелен, 84 (Вільярреал)

Динамо – Бенфіка 0:0

Лілль – Вольфсбург 0:0

Вилучення: Брукс, 63 (Вольфсбург)

Мальме – Ювентус 0:3

Голи: Алекс Сандро, 23, Дибала, 45, Мората, 45+1

Челсі – Зеніт 1:0

Гол: Лукаку, 69