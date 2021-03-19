Ліга чемпіонів: результати жеребкування чвертьфіналу та півфіналу
У п'ятницю, 19 березня, відбулося жеребкування раунду плей-офф Ліги чемпіонів. Відтак визначилися суперники на стадії чвертьфіналу та півфіналу турніру.
Джерело:24 канал
У цій стадії турніру зіграють вісім команд. Цього разу не було жодних поділів, відтак між собою могли зіграти і команди з однієї країни.
Варте уваги Україна втратила пряму путівку в груповий етап Ліги чемпіонів
Результати жеребкування чвертьфіналу Ліги чемпіонів
- Манчестер Сіті – Боруссія
- Порту – Челсі
- Баварія – ПСЖ
- Реал – Ліверпуль
Перші матчі відбудуться 6 та 7 квітня, а матчі-відповіді заплановані на 13 та 14 квітня.
Окрім того відбулося одразу жеребкування і півфінальних пар.
- Баварія/ПСЖ – Манчестер Сіті/Боруссія
- Реал/Ліверпуль – Порту/Челсі
Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 29 травня в Стамбулі.
Поділитися новиною