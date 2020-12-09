У середу, 9 грудня, відбулися останні матчі в груповому етапі Ліги чемпіонів. Їх результати – в огляді Спорт24.

ПСЖ – Башакшехір 5:1

Голи: Неймар, 21, 38, 50, Мбаппе, 42 (пен), 62 – Топал, 57

Цей матч мали зіграти ще 8 грудня. Але на 14-й хвилині його перервали через расистський скандал. Тож догравати його командам випало на наступний день. І ПСЖ не залишив шансів супернику, розгромивши його.

До теми Хто вийшов в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Неймар у цьому матчі оформив хет-трик. Цей його третій хет-трик в Лізі чемпіонів. більше – лише у Мессі та Роналду. Окрім того, бразилець увійшов у топ-15 гравців, які забивали 40 голів в Лізі чемпіонів.

Аякс – Аталанта 0:1

Гол: Муріель, 85

Вилучення: Гравенберх, 79 (Аякс)

У цьому матчі визначалася команда, яка з Ліверпулем вийде в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Аталанту влаштовувала і нічия. І все до того йшло, якби на 79-й хвилині Гравенберх не отримав другу жовту картку та не залишив Аякс у меншості. Цим і скористалися гості, коли Муріель забив гол на 85-й хвилині.

Українець Руслан Маліновський весь матч провів у запасі.

Відеоогляд матчу Аякс – Аталанта

Мідтьюлланн – Ліверпуль 1:1

Голи: Шольц, 62 – Салах, 1

Салах в цьому матчі забив гол вже на 55-й секунді зустрічі. І побив одразу два рекорди Ліверпуля в Лізі чемпіонів. Це найшвидший гол команди в турнірі. І Салах став найкращим бомбардиром Ліверпуля в ЛЧ з 22 голами в активі.

Відеоогляд матчу Мідтьюлланн – Ліверпуль

22:00. Баварія – Локомотив (Москва)

22:00. Зальцбург – Атлетіко

22:00. Інтер – Шахтар

22:00. Манчестер Сіті – Марсель

22:00. Олімпіакос – Порту

22:00. Реал – Боруссія