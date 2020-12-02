Ліга чемпіонів: результати матчів та відео голів 2 грудня
У середу, 2 грудня, зіграли решту матчів п'ятого туру Ліги чемпіонів. Їх результати та відеоогляди – в матеріалі Спорт24.
Башакшехір – РБ Лейпциг 3:4
Голи: Кахведжі, 45+3, 72, 85 – Поульсен, 26, Мукіеле, 43, Ольмо, 66, Сьорлот, 90+2
Відеоогляд матчу Башакшехір – РБ Лейпциг
Варте уваги Хто вийшов в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Краснодар – Ренн 1:0
Гол: Берг, 72
22:00. Боруссія (Дортмунд) – Лаціо
22:00. Брюгге – Зеніт
22:00. Манчестер Юнайтед – ПСЖ
22:00. Севілья – Челсі
22:00. Ференцварош – Барселона
22:00. Ювентус – Динамо
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