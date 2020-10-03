"Шахтер" стартует в Лиге чемпионов матчем против "Реала": календарь игр
Донецкий "Шахтер" получил соперников в группе Лиги чемпионов. И уже известен календарь матчей "горняков" в турнире.
"Шахтер" во время жеребьевки попал в группу B, где их соперником стал испанский "Реал", итальянский "Интер" и немецкая "Боруссия" (М).
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Именно с "Реалом" "Шахтер" и стартует в еврокубках в Мадриде. Этот матч запланирован на среду, 21 октября. А уже через шесть дней "горняки" в Киеве сыграют против "Интера".
Стоит добавить, что пять матчей "Шахтера" будут начинаться в 19:55. И лишь последний матч в Милане начнется в 22:00.
Календарь матчей
- 1-й тур. 21 октября, 19: 55. "Реал" – "Шахтер"
- 2-й тур. 27 октября, 19: 55. "Шахтер" – "Интер"
- 3-й тур. 3 ноября, 19:55. "Шахтер" – "Боруссия" М
- 4-й тур. 25 ноября, 19:55. "Боруссия" М – "Шахтер"
- 5-й тур. 1 декабря, 19: 55. "Шахтер" – "Реал"
- 6-й тур. 9 декабря, 22: 00. "Интер" – "Шахтер"