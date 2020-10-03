Донецкий "Шахтер" получил соперников в группе Лиги чемпионов. И уже известен календарь матчей "горняков" в турнире.

"Шахтер" во время жеребьевки попал в группу B, где их соперником стал испанский "Реал", итальянский "Интер" и немецкая "Боруссия" (М).

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Именно с "Реалом" "Шахтер" и стартует в еврокубках в Мадриде. Этот матч запланирован на среду, 21 октября. А уже через шесть дней "горняки" в Киеве сыграют против "Интера".

Стоит добавить, что пять матчей "Шахтера" будут начинаться в 19:55. И лишь последний матч в Милане начнется в 22:00.

Календарь матчей