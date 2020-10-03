Донецький "Шахтар" отримав суперників у групі Ліги чемпіонів. І вже відомий календар матчів "гірників" у турнірі.

"Шахтар" під час жеребкування потрапив до групи B, де їх суперником став іспанський "Реал", італійський "Інтер" та німецька "Боруссія" (М).

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Саме з "Реалом" "Шахтар" і стартує в єврокубках в Мадриді. Цей матч запланований на середу, 21 жовтня. А вже через шість днів "гірники" в Києві зіграють проти "Інтера".

Варто додати, що п'ять матчів "Шахтаря" розпочинатимуться о 19:55. І лише останній матч в Мілані розпочнеться о 22:00.

Календар матчів