"Шахтар" стартує в Лізі чемпіонів матчем проти "Реалу": календар ігор
Донецький "Шахтар" отримав суперників у групі Ліги чемпіонів. І вже відомий календар матчів "гірників" у турнірі.
"Шахтар" під час жеребкування потрапив до групи B, де їх суперником став іспанський "Реал", італійський "Інтер" та німецька "Боруссія" (М).
До теми: "Динамо" та "Ювентус" відкриють новий сезон Ліги чемпіонів в Києві: календар матчів
Саме з "Реалом" "Шахтар" і стартує в єврокубках в Мадриді. Цей матч запланований на середу, 21 жовтня. А вже через шість днів "гірники" в Києві зіграють проти "Інтера".
Варто додати, що п'ять матчів "Шахтаря" розпочинатимуться о 19:55. І лише останній матч в Мілані розпочнеться о 22:00.
Календар матчів
- 1-й тур. 21 жовтня, 19:55. "Реал" – "Шахтар"
- 2-й тур. 27 жовтня, 19:55. "Шахтар" – "Інтер"
- 3-й тур. 3 листопада, 19:55. "Шахтар" – "Боруссія" М
- 4-й тур. 25 листопада, 19:55. "Боруссія" М – "Шахтар"
- 5-й тур. 1 грудня, 19:55. "Шахтар" – "Реал"
- 6-й тур. 9 грудня, 22:00. "Інтер" – "Шахтар"
Вибір редакції
-
Чому в Marathonbet найнижча маржа серед букмекерів і як це впливає на суму виграшу2 жовтня , 15:30
-
Хабіб Нурмагомедов – Джастін Гейджі: бій офіційно пройде на UFC 254 – дата та місце28 вересня , 21:46
-
Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів: результати, групи, дати та суперники1 жовтня , 19:21