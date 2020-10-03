"Динамо" та "Ювентус" відкриють новий сезон Ліги чемпіонів в Києві: календар матчів
Київське "Динамо" вперше за чотири роки вийшло до групового етапу Ліги чемпіонів. Команда отримала суперників та календар матчів.
Жереб не був надто прихильний до киян, відправивши їх до квартету G. В цій групі також опинилися італійський "Ювентус", іспанська "Барселона" та угорський "Ференцварош".
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Саме "Динамо" домашнім матчем проти "Ювентуса" відкриє новий сезон групового етапу Ліги чемпіонів. Їх матч відбудеться першим – у вівторок, 20 жовтня, о 19:55 на НСК "Олімпійський".
Календар матчів
- 1 тур. 20 жовтня. 19:55 Динамо – Ювентус
- 2 тур. 28 жовтня. 22:00 Ференцварош – Динамо
- 3 тур. 4 листопада. 22:00 Барселона – Динамо
- 4 тур. 24 листопада. 22:00 Динамо – Барселона
- 5 тур. 2 грудня. 22:00 Ювентус – Динамо
- 6 тур. 8 грудня. 22:00 Динамо – Ференцварош