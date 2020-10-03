Київське "Динамо" вперше за чотири роки вийшло до групового етапу Ліги чемпіонів. Команда отримала суперників та календар матчів.

Жереб не був надто прихильний до киян, відправивши їх до квартету G. В цій групі також опинилися італійський "Ювентус", іспанська "Барселона" та угорський "Ференцварош".

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Саме "Динамо" домашнім матчем проти "Ювентуса" відкриє новий сезон групового етапу Ліги чемпіонів. Їх матч відбудеться першим – у вівторок, 20 жовтня, о 19:55 на НСК "Олімпійський".

Календар матчів