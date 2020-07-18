Футбольный клуб "Лидс" возвращается в АПЛ через 16 лет. Одну из улиц города назвали в честь тренера команды Марсело Бьелсы, который сумел поднять команду в классе.

Назвать одну из улицы в честь Бьелсы решил торговый центр Trinity Leeds. Теперь одна из улиц названа Marcelo Bielsa Way. Соответствующая фотография с табличкой опубликована в соцсетях.

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Leeds street to be renamed Marcelo Bielsa Way after historic promotion https://t.co/hQimamkcmg pic.twitter.com/WdOSaekwCO — LeedsLive News (@leedslivenews) July 18, 2020

"Это фантастический момент для города, и мы рады, что сможем присоединиться к торжествам по случаю возвращения "Лидс Юнайтед" в Премьер-лигу. Скорость, с которой менеджер перевернул судьбу этой команды, и способ, которым он это сделал – это путь Бьелсы. Он заслуживает похвалы, и мы абсолютно рады переименовать эту улицу", – заявил директор торгового центра Дэвид Маддисон в комментарии Leeds Live.

Стоит отметить, что на неделю сам торговый центр тоже изменит название на Trinity Leeds United в честь команды.

Что следует знать о возвращении "Лидс" в АПЛ: