В Лидсе улицу назвали в честь тренера Бьелсы, который вывел команду в АПЛ впервые за 16 лет
Футбольный клуб "Лидс" возвращается в АПЛ через 16 лет. Одну из улиц города назвали в честь тренера команды Марсело Бьелсы, который сумел поднять команду в классе.
Назвать одну из улицы в честь Бьелсы решил торговый центр Trinity Leeds. Теперь одна из улиц названа Marcelo Bielsa Way. Соответствующая фотография с табличкой опубликована в соцсетях.
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"Это фантастический момент для города, и мы рады, что сможем присоединиться к торжествам по случаю возвращения "Лидс Юнайтед" в Премьер-лигу. Скорость, с которой менеджер перевернул судьбу этой команды, и способ, которым он это сделал – это путь Бьелсы. Он заслуживает похвалы, и мы абсолютно рады переименовать эту улицу", – заявил директор торгового центра Дэвид Маддисон в комментарии Leeds Live.
Стоит отметить, что на неделю сам торговый центр тоже изменит название на Trinity Leeds United в честь команды.
Что следует знать о возвращении "Лидс" в АПЛ:
- "Лидс Юнайтед" впервые за 16 лет возвращается в Английский премьер-лигу. Последний раз команда там выступала в сезоне 2003/04.
- С этого времени команда пережила падение и в низший дивизион – Лигу 1 – из-за финансовых трудностей. Там команда выступала в 2007-2010 годах.
- За свою историю "Лидс" трижды становился чемпионом Англии – в 1968/69, 1973/74 и 1991/92. После этого турнир был преобразован в АПЛ.