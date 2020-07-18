Футбольний клуб "Лідс" повертається в АПЛ через 16 років. Одну з вулиць міста назвали на честь тренера команди Марсело Б'єлси, який таки зумів підняти команду у класі.

Назвати одну з вулиці на честь Б'єлси вирішив торговий центр Trinity Leeds. Тепер одна з вулиць названа Marcelo Bielsa Way. Відповідна фотографія з табличкою опублікована у соцмережах.

Водночас: Смалійчук виставив новий ультиматум щодо "Карпат" – команда може зникнути

Leeds street to be renamed Marcelo Bielsa Way after historic promotion https://t.co/hQimamkcmg pic.twitter.com/WdOSaekwCO — LeedsLive News (@leedslivenews) July 18, 2020

"Це фантастичний момент для міста, і ми раді, що зможемо долучитися до урочистостей з нагоди повернення "Лідс Юнайтед" в Прем’єр-лігу. Швидкість, з якою менеджер перевернув долю цієї команди, і спосіб, яким він це зробив – це шлях Б'єлси. Він заслуговує на похвалу, і ми абсолютно раді перейменувати цю вулицю", – заявив директор торгового центру Девід Маддісон в коментарі Leeds Live.

Варто відзначити, що на тиждень сам торговий центр теж змінить назву на Trinity Leeds United на честь команди.

Що варто знати про повернення "Лідс" в АПЛ: