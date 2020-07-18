У Лідсі вулицю назвали на честь тренера Б'єлси, який вивів команду в АПЛ вперше за 16 років
Футбольний клуб "Лідс" повертається в АПЛ через 16 років. Одну з вулиць міста назвали на честь тренера команди Марсело Б'єлси, який таки зумів підняти команду у класі.
Назвати одну з вулиці на честь Б'єлси вирішив торговий центр Trinity Leeds. Тепер одна з вулиць названа Marcelo Bielsa Way. Відповідна фотографія з табличкою опублікована у соцмережах.
Водночас: Смалійчук виставив новий ультиматум щодо "Карпат" – команда може зникнути
"Це фантастичний момент для міста, і ми раді, що зможемо долучитися до урочистостей з нагоди повернення "Лідс Юнайтед" в Прем’єр-лігу. Швидкість, з якою менеджер перевернув долю цієї команди, і спосіб, яким він це зробив – це шлях Б'єлси. Він заслуговує на похвалу, і ми абсолютно раді перейменувати цю вулицю", – заявив директор торгового центру Девід Маддісон в коментарі Leeds Live.
Варто відзначити, що на тиждень сам торговий центр теж змінить назву на Trinity Leeds United на честь команди.
Що варто знати про повернення "Лідс" в АПЛ:
- "Лідс Юнайтед" вперше за 16 років повертається в Англійську прем'єр-лігу. Востаннє команда там виступала у сезоні 2003/04.
- З цього часу команда пережила падіння й у нижчий дивізіон – Лігу 1 – через фінансові труднощі. Там команда виступала у 2007 – 2010 роках.
- За свою історію "Лідс" тричі ставав чемпіоном Англії – у 1968/69, 1973/74 та 1991/92. Після цього турнір було перетворено на АПЛ.