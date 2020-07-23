Победитель Чемпионшипа и новичок АПЛ "Лидс Юнайтед ""положил глаз" на ведущих бомбардиров футбола. Клуб хочет видеть в своем составе шведа Ибрагимовича и уругвайца Кавани.

Клуб уже успел связаться с агентом и братом Эдинсона Кавани по поводу возможного переезда уругвайского бомбардира, сообщает испанское издание AS.

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Также скауты клуба наблюдают за другими ведущими футболистами, которые должны усилить состав для элитного чемпионата, в том числе Златаном Ибрагимовичем.

33-летний Кавани стал свободным агентом после истечения его контракта с ПСЖ и находится в поисках клуба.

Владелец клуба Андреа Радрицани признался, что клуб приглашал шведа еще зимой, но Златан выбрал "Милан".

Он также подчеркнул, что Кавани может легко адаптироваться в АПЛ, его стиль игры подходит под этот чемпионат.

Радрицани отметил, что еще не советовался с тренером команды, но это прекрасная возможность взять такого сильного игрока бесплатно.

Пока неизвестно, сможет ли клуб выполнить финансовые запросы уругвайского футболиста и смогут ли они конкурировать с более богатыми и сильными клубами, которые тоже являются претендентами на игрока. На Кавани охотится также мадридское "Атлетико" и "Бенфика".

Newly-promoted Leeds United are in talks to sign Uruguayan striker Edinson Cavani on a free transfer, according to reports.️



What a huge signing that would be!#PL #LUFC pic.twitter.com/SdV9koecKA — bwin (@bwin) July 23, 2020

Добавим, что "Лидс" впервые за 16 лет вернулся в элитный чемпионата Англии. В Лидсе уже назвали улицу в честь тренера команды Марсело Бьелсы.