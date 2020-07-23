Переможець Чемпіоншипа і новачок АПЛ "Лідс Юнайтед" "поклав око" на провідних бомбардирів футболу. Клуб хоче бачити у своєму складі шведа Ібрагімовича та уругвайця Кавані.

Клуб вже встиг зв'язатись з агентом і братом Едінсона Кавані з приводу можливого переїзду уругвайського бомбардира, повідомляє іспанське видання AS.

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Також скаути клубу спостерігають за іншими провідними футболістами, які повинні підсилити склад для елітного чемпіонату, в тому числі Златаном Ібрагімовичем.

33-річний Кавані став вільним агентом після закінчення його контракту з ПСЖ та знаходиться у пошуках клубу.

Власник клубу Андреа Радріцані зізнався, що клуб запрошував шведа ще взимку, але Златан обрав "Мілан".

Він також підкреслив, що Кавані може легко адаптуватися в АПЛ, його стиль гри підходить під цей чемпіонат.

Радріцані зазначив, що ще не радився із тренером команди, але це чудова нагода взяти такого сильного гравця безкоштовно.

Поки невідомо, чи зможе клуб виконати фінансові запити уругвайського футболіста та чи зможуть вони конкурувати з більш багатими та сильнішими клубами, які теж є претендентами на гравця. На Кавані полює також мадридське "Атлетіко" та "Бенфіка".

Newly-promoted Leeds United are in talks to sign Uruguayan striker Edinson Cavani on a free transfer, according to reports.️



What a huge signing that would be!#PL #LUFC pic.twitter.com/SdV9koecKA — bwin (@bwin) July 23, 2020

Додамо, що "Лідс" вперше за 16 років повернувся до елітного чемпіонату Англії. У Лідсі вже назвали вулицю на честь тренера команди Марсело Б'єлси.