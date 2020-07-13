"Шахтар" вже давно виконав своє головне завдання в УПЛ – став чемпіоном. Тож деякі гравці "гірників" отримали більше часу на відпустку – за два тури до закінчення чемпіонату.

Після матчу проти "Десни" відпустку до закінчення чемпіонату отримали Тарас Степаненко та Андрій П'ятов, повідомляє 24 канал.

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Тарас Степаненко та дружина Андрія Пятова Юлія виклали фотографії, як вони відправляються на відпочинок з родинами.

Хто ще з гравців "Шахтаря" отримав відпустку

До цього право на відпочинок отримали ще три гравці "Шахтаря" – Марлос, Жуніор Мораес та Микола Матвієнко.

Матчі, що залишилися

Варто додати, що "Шахтарю" залишилося зіграти ще два матчі в чемпіонаті – проти "Колоса" та "Олександрії". Однак обидва матчі не будуть мати жодного турнірного становища для команд. "Шахтар" достроково став чемпіоном, а "Олександрія" та "Колос" у турнірній таблиці не піднімуться вище своїх теперішніх місць – п'ятого та шостого відповідно.

Матч з "Колосом" повинен відбутися у середу, 15 липня, в Києві на НСК "Олімпійський", З "Олександрією" "гірники" зіграють в гостях у неділю, 19 липня.

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Варто додати, що "Олександрія" та "Колос" після цього зіграють у плей-офф за право виступити у кваліфікації Ліги Європи. Вже точно відомо, що суперником команди з Ковалівки виступить "Дніпро-1", який став чемпіоном другої шістки. Ймовірним суперником "Олександрії" стане "Маріуполь". Азовська команда за два тури до кінця випереджає полтавську "Ворсклу" на чотири очки.

Щодо "Шахтаря", то команда після цих матчів в УПЛ за декілька днів розпочне підготовку до Ліги Європи. Вже 5 серпня в Києві відбудеться матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи проти німецького "Вольфсбурга". У першому матчі донеччани на виїзді перемогли 2:1. Переможець цієї пари у чвертьфіналі зіграє з переможцем пари "Айнтрахт" – "Базель". Останні на виїзді розгромили німецьку команду 3:0.