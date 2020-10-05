Лидеры "Динамо" получили травмы: стали известны детали повреждений
Лидеры "Динамо" Владислав Супряга и Виталий Буяльский пропустили матч 5-го тура против "Зари". Игроки пропустили игру из-за травм и даже не поехали в сборную Украины.
Стали известны детали повреждений Владислава Супряги и Виталия Буяльского. Об этом сообщает шоу "ТаТоТаке".
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Детали о травмах лидеров "Динамо"
Сообщается, что у игроков "Динамо" травмы, а не просто микроповреждения.
Предварительный диагноз 20-летнего Супряги – повреждение задней поверхности бедра. Однако МРТ-обследование этого не подтвердило. В "Динамо" решили не рисковать футболистом.
У 27-летнего Буяльского проблемы с паховыми кольцами. Буяльский вроде бы в последнее время играл на уколах.
В понедельник, 5 октября, сборная Украины без Супряги и Буяльского отправилась на товарищеский матч с Францией.
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