Лидеры "Динамо" Владислав Супряга и Виталий Буяльский пропустили матч 5-го тура против "Зари". Игроки пропустили игру из-за травм и даже не поехали в сборную Украины.

Стали известны детали повреждений Владислава Супряги и Виталия Буяльского. Об этом сообщает шоу "ТаТоТаке".

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Детали о травмах лидеров "Динамо"

Сообщается, что у игроков "Динамо" травмы, а не просто микроповреждения.

Предварительный диагноз 20-летнего Супряги – повреждение задней поверхности бедра. Однако МРТ-обследование этого не подтвердило. В "Динамо" решили не рисковать футболистом.

У 27-летнего Буяльского проблемы с паховыми кольцами. Буяльский вроде бы в последнее время играл на уколах.

В понедельник, 5 октября, сборная Украины без Супряги и Буяльского отправилась на товарищеский матч с Францией.

В новом сезоне Супряга отыграл в 8 матчах за "Динамо". В его активе 3 гола и 5 результативных передач. Буяльский выходил в семи поединках. На его счету 2 гола и 3 результативные передачи.