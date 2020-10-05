Лідери "Динамо" зазнали травм: стали відомі деталі пошкоджень
Лідери "Динамо" Владислав Супряга та Віталій Буяльський пропустили матч 5-го туру проти "Зорі". Гравці пропустили гру через травми і навіть не поїхали до збірної України.
Стали відомі деталі пошкоджень Владислава Супряги та Віталія Буяльського. Про це повідомляє шоу "ТаТоТаке".
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Деталі про травми лідерів "Динамо"
Повідомляється, що у гравців "Динамо" травми, а не просто мікропошкодження.
Попередній діагноз 20-річного Супряги – пошкодження задньої поверхні стегна. Однак МРТ-обстеження цього не підтвердило. У "Динамо" вирішили не ризикувати футболістом.
У 27-річного Буяльського проблеми з паховими кільцями. Буяльський начебто останнім часом грав на уколах.
У понеділок, 5 жовтня, збірна України без Супряги та Буяльського вирушила на товариський матч з Францією.