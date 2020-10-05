Лідери "Динамо" Владислав Супряга та Віталій Буяльський пропустили матч 5-го туру проти "Зорі". Гравці пропустили гру через травми і навіть не поїхали до збірної України.

Стали відомі деталі пошкоджень Владислава Супряги та Віталія Буяльського. Про це повідомляє шоу "ТаТоТаке".

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Деталі про травми лідерів "Динамо"

Повідомляється, що у гравців "Динамо" травми, а не просто мікропошкодження.

Попередній діагноз 20-річного Супряги – пошкодження задньої поверхні стегна. Однак МРТ-обстеження цього не підтвердило. У "Динамо" вирішили не ризикувати футболістом.

У 27-річного Буяльського проблеми з паховими кільцями. Буяльський начебто останнім часом грав на уколах.

У понеділок, 5 жовтня, збірна України без Супряги та Буяльського вирушила на товариський матч з Францією.

У новому сезоні Супряга відіграв у 8 матчах за "Динамо". У його активі 3 голи та 5 результативних передач. Буяльський виходив у семи поєдинках. На його рахунку 2 голи та 3 результативні передачі.