Нидерландский Аякс продолжает нести кадровые потери. Теперь команда из Амстердама не сможет рассчитывать на одного из своих лидеров – вратаря Андре Онану.

Дисциплинарная комиссия УЕФА дисквалифицировала на 12 месяцев Андре Онану из-за допинга. Во время пробы 30 октября в его моче обнаружили фуросемид, который относится к запрещенным препаратам. Отстранение на 12 месяцев начинается с 5 февраля 2021 года, и распространяется как на национальные соревнования, так и международные турниры.

В Аяксе убеждают, что Онана не употреблял допинг. В заявлении клуба указано, что игрок в этот день плохо себя чувствовал и ошибочно принял лекарства, которые выписывала его жена.

В УЕФА тоже не заметили злого умысла со стороны вратаря, но были вынуждены соблюдать антидопинговые правила.

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Аякс и вратарь планируют обжаловать дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

Отметим, что это уже вторая значительная потеря для Аякса. До этого клуб по ошибке не внес нападающего Себастьяна Алле в заявку на матчи Лиги Европы. Это объяснили компьютерной ошибкой и пытались получить в УЕФА разрешение на внесение игрока. Но им отказали. Алле лишь зимой перешел в Аякс из Вест Хэма, став рекордным приобретением клуба. И за семь матчей забил два гола и отдал четыре результативные передачи.