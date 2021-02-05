Российский вратарь португальского Белененсеша Станислав Крицюк в игровом эпизоде нокаутировал защитника Порту Нану в матче Примейра.

Источник: 24 канал

Инцидент произошел в матче 17-го тура чемпионата Португалии. На 88-й минуте Крицюк попытался кулаками перехватить передачу, но врезался в голову 26-летнему нападающему.

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Футболиста из Ганы срочно отправили в больницу на скорой помощи. А одноклубник Нану – Пепе – после увиденного не смог сдержать слез.

Защитник Порту еще в "скорой" пришел в себя. Хотя позже врачи диагностировали у Нану сотрясение головного мозга и травму спинного мозга.

Матч закончился со счетом 0:0. Порто занимает второе место в португальской Примейре, Белененсеш – 12-е.

К слову. Игра вратарей на выходах – одно из самых травмоопасных явлений в футболе, которое иногда заканчивается трагически. Например, в 2001 году после столкновения в похожем эпизоде ​​умер украинский вратарь "ЦСКА" Москва Сергей Перхун.

Видео эпизода