Российский вратарь нокаутировал футболиста Порту: сотрясение и травма спинного мозга – видео
Российский вратарь португальского Белененсеша Станислав Крицюк в игровом эпизоде нокаутировал защитника Порту Нану в матче Примейра.
Источник: 24 канал
Инцидент произошел в матче 17-го тура чемпионата Португалии. На 88-й минуте Крицюк попытался кулаками перехватить передачу, но врезался в голову 26-летнему нападающему.
Смотрите также: Вратарь получил удар шипами в лицо и не смог продолжить игру: видео шокирующего момента (18+)
Футболиста из Ганы срочно отправили в больницу на скорой помощи. А одноклубник Нану – Пепе – после увиденного не смог сдержать слез.
Защитник Порту еще в "скорой" пришел в себя. Хотя позже врачи диагностировали у Нану сотрясение головного мозга и травму спинного мозга.
Матч закончился со счетом 0:0. Порто занимает второе место в португальской Примейре, Белененсеш – 12-е.
Видео эпизода
Поделиться новостью